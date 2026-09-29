مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌سلیمان تکاب گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۷۳ هزار و ۲۲۳ گردشگر از مجموعه میراث جهانی تخت‌سلیمان بازدید کرده‌اند .

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - افراسیاب گراوند مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌سلیمان تکاب اظهار کرد: این میزان بازدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد که گویای توجه فزاینده گردشگران به این اثر تاریخی است.

وی با اشاره به قدمت و اهمیت تاریخی این مجموعه، افزود: این مجموعه که در قرون پنجم و ششم میلادی در دوران شکوفایی شاهان ساسانی همچون خسرو انوشیروان و خسرو پرویز پویایی داشته و در دوره ایلخانی نیز با احداث سازه‌های جدید گسترش یافته، شامل آثار ارزشمندی از جمله آتشکده آذرگشنسب، معبد آناهیتا، تالار ستون‌دار، ایوان خسرو، برج و بارو و بقایای معماری دوره ایلخانی است.

او همچنین خاطرنشان کرد: این سایت میراثی، علاوه بر بناهای اصلی، شامل محوطه‌های پیرامونی نظیر زندان سلیمان، کوه بلقیس، سنگ اژدها و کوه طویله نیز می‌شود.

برچسب ها: بازدید گردشگران ، تخت سلیمان تکاب
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