باشگاه خبرنگاران جوان _ سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش استان کرمان در جلسه کارگروه اجرای تفاهم نامه‌های ملی نهصت سوادآموزی که با حضور مدیرکل بهزیستی استان و نمایندگانی از اداره کل زندان‌ها و کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه جامعه هدف سوادآموزی از گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال به ۱۰ تا ۵۹ سال تغییر کرده است، گفت: شناسایی و جذب حداکثری افراد بیسواد با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است.

اختر اسماعیل زاده با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی و جذب افراد بی‌سواد و کم‌سواد گفت: آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند جامعه هدف سوادآموزی را شناسایی، جذب و در کلاس‌ها ماندگار کند و در این مسیر به همراهی همه دستگاه‌ها نیاز داریم.

وی افزود: امروز مجموعه‌های مختلف با یک هدف مشترک در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و آن، فراهم کردن فرصت آموزش برای افرادی است که به هر دلیل از فرصت تحصیل در سال‌های گذشته محروم مانده‌اند.

سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به تغییر جامعه هدف سوادآموزی از گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال به ۱۰ تا ۵۹ سال افزود: با توجه به افزایش امید به زندگی، دامنه سنی جامعه هدف سوادآموزی افزایش یافته و شناسایی این افراد نیازمند همکاری و همراهی دستگاه‌های مختلف است.

اسماعیل زاده ادامه داد: در سال گذشته سهم ابلاغی استان کرمان شامل یک‌هزار و ۶۳۰ نفر ایرانی و ۳۲۰ نفر اتباع بود که با تلاش مجموعه سوادآموزی و همراهی دستگاه‌های همکار، علاوه بر پوشش کامل حجم ابلاغی استان، بخشی از افراد معرفی‌شده از سایر استان‌ها که امکان پوشش آنها فراهم نشده بود نیز تحت پوشش برنامه‌های سوادآموزی قرار گرفتند.

وی از همکاری اداره کل بهزیستی و اداره کل زندان‌های استان کرمان در اجرای برنامه‌های سوادآموزی قدردانی کرد و گفت: همکاری دستگاه‌های حمایتی، به‌ویژه در شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط، نقش مهمی در تحقق اهداف سوادآموزی دارد.

سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مددجویان کمیته امداد، زنان سرپرست خانوار، مددجویان ندامتگاه‌ها و افراد تحت پوشش بهزیستی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌های ابلاغی ملی، تلاش می‌کنیم در سال ۱۴۰۵ زمینه حضور تعداد بیشتری از این افراد در کلاس‌های سوادآموزی فراهم شود.

اسماعیل زاده گفت: در خصوص افرادی که تحت پوشش بهزیستی هستند و به دلیل برخی محدودیت‌ها امکان حضور در کلاس‌های عادی را ندارند، می‌توان با شناسایی و تجمیع افراد واجد شرایط، کلاس‌های اختصاصی تشکیل داد تا این افراد نیز از فرصت آموزش و سوادآموزی بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر اینکه مفهوم سواد در سال‌های اخیر دستخوش تغییر شده است، اظهار کرد: سوادآموزی امروز صرفاً به آموزش خواندن و نوشتن و انجام محاسبات محدود نمی‌شود، بلکه رویکرد‌های جدید، مهارت‌هایی همچون سواد دیجیتال، سواد مالی و سواد عاطفی را نیز مورد توجه قرار داده‌اند.

سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش استان کرمان: فرد باسواد باید بتواند آموخته‌های خود را در زندگی فردی و اجتماعی به کار گیرد و آموزش سواد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش توانمندی افراد، تصمیم‌گیری بهتر و حضور مؤثرتر آنان در جامعه باشد.

اسماعیل زاده با اشاره به تجربه‌های موفق سوادآموزان خاطرنشان کرد: افراد متعددی از کلاس‌های سوادآموزی مسیر رشد و پیشرفت خود را آغاز کرده‌اند و امروز در جایگاه‌هایی همچون استاد دانشگاه، معلم و نیروی موفق در دستگاه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، این نمونه‌ها نشان می‌دهد که فراهم کردن فرصت دوباره برای آموزش می‌تواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد.

وی گفت: تفاهم‌نامه‌های ملی ظرفیت مناسبی برای همکاری دستگاه‌ها در حوزه سوادآموزی ایجاد کرده‌اند و در استان نیز باید از این ظرفیت برای شناسایی، معرفی و جذب افراد جامعه هدف استفاده کنیم.