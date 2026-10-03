رئیس انجمن واردکنندگان گوشت و فرآورده‌های خام دامی گفت: براساس آمار در ۶ ماهه نخست سال ۲۰ هزار تن گوشت قرمز وارد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فخرالدین عامریان رئیس انجمن واردکنندگان گوشت و فرآورده های خام دامی گفت: با توجه به شرایط عرضه گوشت در بازار، مشکلی در تامین نیاز کشور نداریم‌.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی تولید داخل جوابگوی نیاز بازار است، افزود: در حال حاضر واردات گوشت به دلیل کاهش تقاضا نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است و  از طرفی با توجه به گران بودن قیمت تمام شده گوشت خارجی نسبت به تولید داخل و نوسان نرخ ارز موجب شده تا تمایلی نسبت به واردات نباشد.

عامریان ادامه داد: براساس آمار در ۶ ماهه نخست سال ۲۰ هزار تن گوشت قرمز وارد شده است و بدلیل شرایط مساعد تولید پیش بینی می شود که در نیمه دوم سال واردات چندانی نداشته باشیم.

رئیس انجمن واردکنندگان گوشت و فرآورده های خام دامی با بیان اینکه سال گذشته ۹۳ هزار تن واردات گوشت داشتیم، گفت: براساس آمار از مجموع واردات ۲۰هزار تن گوشت در ۶ ماهه نخست سال، ۴ تا ۵ هزار تن بدلیل کاهش تقاضا در سردخانه ها موجود است که علت این کاهش تقاضا گرانی گوشت است. گفتنی است قیمت کنونی هر کیلو گوشت گوساله وارداتی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

برچسب ها: واردات گوشت قرمز ، قیمت گوشت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
این همه گوشت وارد میشه کجا میرن؟اندازه کل خاورمیانه گوشت وارد کردید!!بعدش طوری صحبت می‌کنید که کشور با کمبود گوشت مواجه هست صحبت از ازاد کردن گوشت خر و قاطر می‌کنید 🤔🤔🤭
قید انسانیت و دین هم برای گوشت زدین...همش به خاطر سود مالی چند نفر خاص..خدا لعنتتون کنه
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