ناوگان اتوبوسرانی شهرداری منطقه یک تهران با هدف توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و خدمات رسانی به موقع به شهروندان با ورود ۲۱ دستگاه اتوبوس جدید، به طور کامل نوسازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران، هادی حق‌بین شهردار منطقه یک در مراسم رونمایی از ۲۱ دستگاه اتوبوس جدید در پایانه شهید افشار که با حضور سلیم جواهری معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی، معاونان و دیگر مدیران شهری برگزار شد گفت: از شهریور سال گذشته تاکنون ۳۰ دستگاه اتوبوس و ۲۵ دستگاه مینی بوس جدید وارد شبکه حمل‌ونقل منطقه شده و با ورود ۲۱ دستگاه اتوبوس دیگر در سال جاری، مجموع اتوبوس‌های جدید اضافه‌شده به ناوگان به ۵۱ دستگاه رسیده است.

او با اشاره به اینکه منطقه یک در بخش نوسازی اتوبوس‌ها به عنوان چهارمین منطقه تهران است افزود: در کنار ورود اتوبوس‌های جدید، ۴۷ دستگاه اتوبوس که نیازمند تعمیر و ساماندهی بودند نیز نوسازی شده و پس از رفع نواقص به چرخه خدمات‌رسانی بازگشتند.

شهردار منطقه یک با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۳۱ دستگاه اتوبوس و مینی بوس در ۱۱ خط منطقه فعال هستند، ادامه داد: با ساماندهی انجام‌شده، خدمات‌رسانی ناوگان در سر فاصله‌های استاندارد انجام می‌شود و شهروندان از خدمات حمل‌ونقل عمومی به‌موقع بهره‌مند می‌شوند.

وی تصریح کرد: همه ۱۱ پایانه منطقه از زیرساخت‌های مناسبی برخوردارند و برخی نیز مانند پایانه قائم طبق طرح اجرایی تا پایان سال مسقف و در پایانه لاله نیز طرحی ارائه شده که در سال آینده اجرایی می‌شود.

حق بین همچنین به رفع ۲۷ گره ترافیکی منطقه با اجرای طرح‌های موضعی و ترافیکی اشاره کرد و گفت: کل شبکه معابر منطقه یک با انجام یک طرح مطالعاتی در حال بازنگری است.

او همچنین با اشاره به توسعه حمل‌ونقل پاک در منطقه گفت: ۸ دستگاه اتوبوس برقی نیز در پایانه شهید افشار مستقر شده و در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند.

برچسب ها: اتوبوس برقی ، نوسازی
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