دبیر فدراسیون طیور از توزیع روزانه ۶ هزار و ۵۰۰ تومان مرغ در سطح کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: با توجه به اتخاذ برنامه ریزی نامناسب و غیر منطقی اتخاذ شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی طی ۲ تا ۳ ماه گذشته بیش از ۲۵ درصد نیاز کشور جوجه ریزی صورت گرفته که همین امر منجر به کاهش قیمت مرغ و زیان مرغداران شده است.

به گفته وی، با توجه به افزایش هزینه های تولید، طی یک ماه اخیر قیمت تمام شده بیش از ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده، درحالیکه قیمت مرغ بیش از ۳۰ درصد کمتر از نرخ منطقی است که امکان استمرار این روند در بازار وجود ندارد.

طلاکش ادامه داد: با توجه به آنکه بازار مرغ تابع عرضه و تقاضاست، از این رو با اصلاح نشدن کالابرگ و کاهش تقاضا پیش بینی می شود که مرغداران با زیان قابل توجهی روبرو شوند به طوریکه بخشی از مرغداران از چرخه تولید خارج شوند

دبیر فدراسیون طیور از توزیع روزانه ۶ هزار و ۵۰۰ تن تخم مرغ در کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده ۲۶۰ هزار تومان و مرغ گرم ۳۸۰ هزار تومان است، درحالیکه هر کیلو مرغ گرم ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان بدست مصرف کننده می رسد.

به گفته وی، براساس برآورد میزان مصرف خانوارها و شرایط صادرات پیش بینی می شود که بیش از ۱۲۰ میلیون قطعه نباید جوجه ریزی صورت بگیرد که متاسفانه بیش از ۱۳۷ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت می گیرد که زیان‌ چشمگیری به صنعت وارد می کند.

دبیر فدراسیون طیور گفت: مازاد تولید به حدی است که خرید حمایتی و نحوه تسویه پشتییانی امور دام و تهاتر با نهاده، جاذبه برای مرغدار ایجاد نمی کند، از این رو نباید تا پایان سال بیش از ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی به جزء ایام ماه رمضان و نوروز نداریم.

وی درباره آخرین وضعیت صادات مرغ گفت: با توجه به آنکه مزیت رقابت بازارهای هدف از بین رفته و بازارهای هدف اعتماد نمی کنند، از این رو پایداری در تامین باید ایجاد کرد.