 رئیس انجمن خرما گفت: با توجه به موجودی خرما در سردخانه‌ها و میزان تولید امسال، باید سیاست‌گذاری مناسبی در بخش صادرات اتخاذ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محسن رشیدفرخی، رئیس انجمن خرما، با بیان اینکه آمار نهایی تولید خرما تا پایان مهرماه اعلام می‌شود، گفت: برآوردها حاکی از آن است که امسال میزان برداشت خرما به یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن می‌رسد و با وجود گرمای تابستان و کم‌آبی، از نظر کیفیت محصول با مشکلی مواجه نیستیم.

 وی افزود: با توجه به اینکه مقداری خرما از سال گذشته در سردخانه‌ها موجود است، دولت باید متناسب با شرایط کشور سیاست‌گذاری کند و نباید همانند شرایط عادی با این موضوع برخورد شود.

 رشیدفرخی با تأکید بر ضرورت کاهش نرخ پایه صادراتی و ایجاد مشوق برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، بیان کرد: در اغلب موارد، خودتحریمی‌ها شرایط را سخت کرده است؛ از این رو باید برای عبور از این شرایط، مشورت‌های ویژه‌ای با بخش خصوصی صورت گیرد.

 رئیس انجمن خرما ادامه داد: سال گذشته موجودی خرما در سردخانه‌ها به تهدیدی برای بار انرژی تبدیل شده بود، در حالی که با اتخاذ سیاست‌گذاری درست در حوزه صادرات، بخشی از خاموشی‌ها قابل پیشگیری بود.

 به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که بیش از ۱۰۰ هزار تن خرمای تولید سال گذشته در سردخانه‌ها موجود است و با توجه به هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، دولت باید تمهیدات لازم را اتخاذ کند؛ چراکه در شرایط عادی حدود ۳۰ درصد خرمای تولیدی صادر می‌شود.

 رشیدفرخی تصریح کرد: امسال باید موجودی خرمای تولیدی به‌صورت ماهانه پایش شود تا از ایجاد چالش در بازار جلوگیری شود.

 رئیس انجمن خرما در پایان گفت: در حال حاضر به دلیل نوسان هزینه‌ها نمی‌توان قیمت تمام‌شده خرما را به‌طور دقیق برآورد کرد، اما قیمت‌های فعلی بازار بر مبنای هزینه تمام‌شده و تورم، ناعادلانه است.

برچسب ها: تولید خرما ، صادرات خرما ، قیمت خرما
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