باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمد رنجبری‌پور در برنامه زنده «نگاه مردم» شبکه البرز با اشاره به سابقه ۳۰ ساله خود در حوزه تولید اظهار کرد: بخش زیادی از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان با هزینه بالا در اختیار آنها قرار می‌گیرد و این مسئله مستقیماً بر قیمت تمام‌شده محصولات تأثیر می‌گذارد.

وی با اشاره به این که در برخی موارد، مواد اولیه تولید داخل نیز با قیمت بالایی به دست تولیدکننده می‌رسد توضیح داد: افزایش هزینه‌های تولید موجب شده رقابت برای تولیدکنندگان داخلی دشوارتر شود.

رنجبری‌پور ادامه داد: از سوی دیگر، بخشی از بازار به دنبال کالاهای ارزان‌تر است و همین مسئله تولیدکننده را با فشار بیشتری برای کاهش قیمت مواجه می‌کند.

این تولیدکننده لوازم‌التحریر گفت: برخی تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند محصول خود را با قیمت پایین‌تری عرضه کنند، از میزان یا کیفیت مواد اولیه کم می‌کنند؛ در نتیجه ممکن است قیمت کاهش پیدا کند اما کیفیت محصول نیز پایین بیاید.

وی تأکید کرد: تولیدکنندگانی که کیفیت محصولات خود را حفظ می‌کنند باید بتوانند این موضوع را به شکل شفاف به مصرف‌کننده معرفی کنند تا خریدار تنها بر اساس قیمت تصمیم نگیرد.

رنجبری‌پور همچنین بر ضرورت حمایت از تولید داخلی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها و دستگاه‌های مسئول باید زمینه دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و مواد اولیه را فراهم کنند.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در ترویج کالای ایرانی افزود: برای معرفی شخصیت‌های ملی به کودکان و نوجوانان باید از ظرفیت فیلم، سریال و انیمیشن استفاده شود تا این شخصیت‌ها به الگوهای جذاب برای نسل جدید تبدیل شوند.

این تولیدکننده لوازم‌التحریر خاطرنشان کرد: اگر محصول ایرانی با کیفیت مناسب تولید و به‌درستی معرفی شود، مصرف‌کننده می‌تواند با آگاهی و رضایت آن را انتخاب کند.