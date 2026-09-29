باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در نخستین همایش روز ملی سیب که امروز در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی ارومیه در حال برگزاری است؛ گفت: آذربایجان غربی به عنوان قطب کشاورزی کشور سهم ۷ درصدی در تولید محصولات غذایی ایران دارد و امسال با هدفگذاری تولید بیش از ۷ میلیون تن محصول مسیر پویایی را طی میکند.
تولید ۷ میلیون تن محصول و ظرفیتسازی برای صادرات
وی با اشاره به پتانسیل بالای این منطقه در تولید محصولات راهبردی اظهار داشت: با وجود چالشهای اقلیمی و کمبود منابع آبی امسال شاهد تولید بیش از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن سیب در استان هستیم. اصغری گفت: نکته قابل توجه ظرفیت زیرساختی استان است؛ بهطوریکه ظرفیت فرآوری به ۱.۵ میلیون تن و ظرفیت سردخانهای به ۱.۶ میلیون تن رسیده است که این ارقام آذربایجانغربی را به پایگاهی امن برای بستهبندی و صادرات محصولات کشاورزی حتی برای استانهای همجوار تبدیل کرده است.
کسب رتبه اول کشور در تجهیزات آبیاری نوین
وی با تأکید بر مدیریت بحران آب در استان افزود: با اجرای برنامههای اصولی و تأکیدات استاندار آذربایجانغربی؛ استان در زمینه اجرای روشهای آبیاری نوین و طرحهای آب و خاک رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
اصغری گفت: تنها در یک فاز عملیاتی ۲۰ هزار هکتار طرح آبیاری نوین با دستور رئیس جمهور به بهرهبرداری رسید که گامی مهم در افزایش بهرهوری و کاهش مصرف آب محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از تحولات چشمگیر در حوزه سرمایهگذاری نیز خبر داد و تصریح کرد: در حوزه امور عمرانی و اراضی علاوه بر جهش رتبهای از ۲۰ به ۲ شاهد جذب سرمایهگذاریهای کلان بودهایم و مجموع طرحهای کلنگزنی شده و افتتاحی استان ارزشی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان دارند که نیمی از آن به بهرهبرداری رسیده و نیم دیگر در آستانه افتتاح است.
وی با اشاره به نقش کشاورزی در اشتغالزایی آذربایجانغربی که ۶۵ درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارد؛ خاطرنشان شد: برنامه محوری ما در سازمان جهاد کشاورزی توسعه و تکمیل زنجیرههای ارزش است.
اصغری گفت: هدف این است که با جلوگیری از هدررفت محصولات و ایجاد ارزش افزوده از طریق صنایع تبدیلی استان را به الگوی توسعه پایدار کشاورزی در کشور تبدیل کنیم.
وی در پایان با اشاره به ایام دفاع مقدس از تلاشهای شبانهروزی جامعه کشاورزی، مروجان و بهرهبرداران استان در مسیر تأمین امنیت غذایی کشور قدردانی کرد و این موفقیتها را حاصل همدلی میان دستگاههای اجرایی و تولیدکنندگان دانست.
آذربایجانغربی؛ دروازه طلایی تجارت در کریدورهای بینالمللی
قاسم کریمی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه نیز در نخستین همایش روز ملی سیب با تاکید بر موقعیت استراتژیک آذربایجانغربی در کریدورهای بینالمللی، تجارت مرزی و کشاورزی را دو ستون اصلی اقتصاد استان برشمرد و از برنامهریزیهای کلان برای ارتقای زیرساختهای گمرکی و جهانیسازی محصولات کشاورزی خبر داد.
وی با اشاره به نشست اخیر فعالان اقتصادی، به ظرفیتهای بینظیر آذربایجانغربی بر ضرورت تقویت همکاریهای بینبخشی برای دستیابی به جایگاه واقعی استان در اقتصاد ملی و بینالمللی تاکید کرد و گفت: آذربایجانغربی از مزیتهای ذاتی غیرقابلتفکیک برخوردار است و این استان با قرارگیری در مسیر کریدورهای بینالمللی شرق به غرب و شمال به جنوب، و همچنین همجواری با سه کشور همسایه دروازهای برای دسترسی به بازارهای هدف در اتحادیه عرب، اروپا و اوراسیاست.
کریمی افزود: این موقعیت یک مزیت رقابتی است که اگر با زیرساختهای مناسب همراه شود میتواند پایداری اقتصادی کشور را تضمین کند.
وی با قدردانی از تلاشهای استاندار آذربایجانغربی در توسعه زیرساختهای پایانهها و گمرکات، گفت: اقدامات صورتگرفته در حوزه زیرساختی مسیر را برای شکوفایی ظرفیتهای بازرگانی استان هموار کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه حوزه کشاورزی را با اختصاص ۴۰ درصد از اقتصاد استان یک بخش حیاتی و راهبردی برشمرد و گفت: توجه به کشاورزی در واقع تضمینکننده معیشت، رفاه و آرامش مردم استان است و مروز با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و بخش خصوصی این حوزه رنگوبوی تازهای گرفته است.
کریمی به موفقیت اخیر در ثبت «روز ملی سیب» اشاره کرد و گفت: ثبت روز ملی سیب نتیجه پیگیریهای مستمر اتاق بازرگانی و حمایتهای مسئولان استانی بود و امیدواریم با تداوم این مسیر این محصول استراتژیک را در تقویم جهانی نیز ثبت کنیم تا اهمیت و جایگاه آن برای تمامی فعالان حوزه کشاورزی و مسئولان بیش از پیش روشن شود.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود از عملکرد مثبت دستگاههای اجرایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی در ۶ ماه اخیر تقدیر کرد و اظهار داشت: خدمات ارزشمند این نهادها در شرایط حساس اقتصادی و همچنین مدیریت بحران دریاچه ارومیه فضای فعالیت را برای بخش خصوصی امن و پایدارتر کرده است.
وی در پایان خاطرنشان شد: برنامههای مدونی برای حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع تولید در کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی تدوین شده است که با تعامل دستگاههای دولتی اجرایی خواهد شد تا شاهد جهش اقتصادی در استان باشیم.