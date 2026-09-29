باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ مجید رضایی فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا در گفت‌وگویی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشت و اظهار کرد: رزمندگان و شهدای بزرگواری که با نثار جان خود موجب سربلندی و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شدند، الگوی ایثار و فداکاری برای نسل‌های آینده هستند.

او با اشاره به نقش آماد و پشتیبانی منطقه ۲ در دوران هشت سال دفاع مقدس افزود: استان خوزستان به عنوان یکی از کانون‌های اصلی جنگ تحمیلی، یکی از مهم‌ترین محور‌های عملیاتی دشمن بود و پشتیبانی لجستیکی یگان‌های نیروی زمینی مستقر و فعال در این منطقه، از وظایف مهم آماد و پشتیبانی منطقه ۲ به شمار می‌رفت.

فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا ادامه داد: آماد و پشتیبانی منطقه ۷ که امروز در استان خوزستان و شهر دزفول فعالیت می‌کند نیز در آن دوران از یگان‌های تابعه آماد و پشتیبانی منطقه ۲ بوده است.

رضایی با اشاره به ایثارگری و فداکاری کارکنان آماد و پشتیبانی منطقه ۲ در دوران دفاع مقدس گفت: یکی از برنامه‌های اصلی ما در هفته دفاع مقدس، تجلیل از ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معظم شهداست که در همین راستا در برنامه‌های مختلف از تعدادی از این عزیزان تجلیل شده و در روز‌های آینده نیز برنامه‌هایی برای تکریم سایر ایثارگران و خانواده‌های شهدا برگزار خواهد شد.

او افزود: تلاش می‌کنیم فرهنگ شجاعت، ایثار و فداکاری که از عوامل مهم موفقیت رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس بود، در میان کارکنان پایور و وظیفه این یگان نیز تقویت و نهادینه شود و در همین راستا برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی پیش‌بینی شده است.

انتقال تاریخ دفاع مقدس به نسل جوان

فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا با تأکید بر ضرورت انتقال تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نسل جوان اظهار کرد: نسل جوان باید بداند انقلاب اسلامی از چه مسیری عبور کرده، چرا جنگ به کشور تحمیل شد و رزمندگان چگونه توانستند با وجود اشغال بخش‌هایی از کشور در ابتدای جنگ، در نهایت اجازه ندهند حتی یک وجب از خاک ایران در تصرف دشمن باقی بماند.

رضایی خاطرنشان کرد: در همین راستا از ظرفیت کارکنانی که آشنایی و توانایی روایتگری دارند استفاده کرده و آنان را به مدارس و مراکز حضور جوانان اعزام می‌کنیم تا درباره تاریخ دفاع مقدس، ایثارگری‌ها و فداکاری‌های رزمندگان برای دانش‌آموزان و جوانان صحبت کنند.

او همچنین از برگزاری حدود ۲۲ عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با همکاری کارکنان، مجموعه عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات اجرا می‌شود و شامل برنامه‌های فرهنگی، ورزشی، زیارتی، روایتگری، دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان، یادواره شهدا و غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهداست.

رضایی افزود: مسابقات ورزشی در رشته‌های مختلف نیز به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود، چراکه آمادگی جسمانی یکی از اولویت‌های مهم در نیرو‌های مسلح است و یک رزمنده در کنار روحیه قوی، باید از آمادگی جسمانی مناسبی نیز برخوردار باشد.

او از برگزاری اردو‌های زیارتی و سیاحتی برای کارکنان و خانواده‌های آنان خبر داد و گفت: همچنین از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس دعوت می‌کنیم تا با حضور در جمع کارکنان وظیفه، خاطرات و تجربیات خود از دوران جنگ را روایت کنند. این خاطرات و روایت‌های واقعی می‌تواند در آشنایی نسل جوان با شرایط آن دوران و مفهوم ایثار و فداکاری بسیار اثرگذار باشد.

استفاده از ظرفیت مراکز علمی و نخبگان

فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا درباره استفاده از ظرفیت نخبگان و مراکز علمی نیز اظهار کرد: با توجه به تغییر ماهیت تهدیدات و ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ارتباط و تعامل با مراکز علمی و فرهنگی، پارک‌های علم و فناوری و مجموعه‌های تخصصی مورد توجه ما قرار دارد.

او افزود: مأموریت آماد و پشتیبانی، مأموریتی تخصصی و پیچیده است و به همین دلیل تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های علمی و فناوری موجود برای ارتقای توانمندی‌های این حوزه استفاده کنیم.

رضایی با اشاره به نامگذاری روز سرباز گفت: بخش قابل توجهی از رزمندگان دوران دفاع مقدس را سربازان تشکیل می‌دادند و این عزیزان در ارتش، سپاه، فراجا و بسیج نقش مهمی در دفاع از کشور داشتند.

او افزود: ما در آماد و پشتیبانی منطقه ۲، سربازان را صرفاً نیرویی برای انجام وظایف نظامی نمی‌دانیم، بلکه تلاش می‌کنیم در رشد، توانمندسازی و آینده شغلی آنان نیز نقش داشته باشیم.

فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا ادامه داد: با تعامل صورت گرفته با سازمان فنی و حرفه‌ای، سربازان در طول خدمت حداقل یک مهارت را متناسب با علاقه و استعداد خود فرا می‌گیرند و برای آنان گواهینامه رسمی مهارت صادر می‌شود. همچنین اقدامات اولیه برای تسهیل دریافت تسهیلات کارآفرینی نیز انجام می‌شود تا سربازان بتوانند پس از پایان خدمت از مهارت‌های کسب‌شده برای راه‌اندازی کسب‌وکار استفاده کنند.

رضایی سلامت و آمادگی جسمانی سربازان را نیز از اولویت‌های این یگان دانست و گفت: امکانات ورزشی در رشته‌های مختلف برای کارکنان وظیفه فراهم شده و سربازان می‌توانند متناسب با علاقه و توانایی خود از این امکانات استفاده کنند.

او همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی تکمیلی با استفاده از ظرفیت اساتید خارج از مجموعه خبر داد و افزود: ارتقای سطح معلومات، تقویت اعتمادبه‌نفس و کمک به خودباوری سربازان از دیگر برنامه‌های ماست تا آنان بتوانند پس از پایان خدمت، با توانمندی و آمادگی بیشتری مسیر زندگی خود را ادامه دهند.

«ارتش فدای ملت» در میدان خدمت‌رسانی به مردم

فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا در ادامه با اشاره به اقدامات این یگان در راستای تحقق شعار «ارتش فدای ملت» گفت: خدمت‌رسانی به مردم در حوادث و بحران‌ها یکی از وظایف مهم ارتش جمهوری اسلامی ایران است و آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نیز در سال‌های گذشته در حوادث مختلف در کنار مردم حضور داشته است.

رضایی با اشاره به نمونه‌هایی از این اقدامات اظهار کرد: در سیل استان گلستان، سیل استهبان، زلزله کرمانشاه و زلزله مناطق اطراف یاسوج، نیرو‌ها و تجهیزات آماد و پشتیبانی منطقه ۲ برای کمک به مردم اعزام شدند.

او افزود: در دوران شیوع کرونا نیز بخشی از ظرفیت‌های ارتش در حوزه مقابله با این بیماری به کار گرفته شد و آماد و پشتیبانی منطقه ۲ در این زمینه نقش داشت. همچنین در حوادثی که در استان‌های مختلف کشور از جمله سیستان و بلوچستان و کرمان رخ داده، این یگان در حد توان خود برای کمک‌رسانی به مردم حضور داشته است.

رضایی همچنین به مشارکت این یگان در مراسم اربعین اشاره کرد و گفت: آماد و پشتیبانی منطقه ۲ در پشتیبانی از راهپیمایی عظیم اربعین نیز مشارکت و حضور دارد.

۴۳ شهید، ۲۵ آزاده و ۴۶ جانباز

فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا در پایان با اشاره به بخشی از ایثارگری‌های کارکنان این یگان گفت: آماد و پشتیبانی منطقه ۲ پیش از تحولات و درگیری‌های اخیر، ۴۳ شهید، ۲۵ آزاده و ۴۶ جانباز را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.

او با قدردانی از اصحاب رسانه برای توجه به موضوع دفاع مقدس خاطرنشان کرد: همان‌گونه که نیرو‌های مسلح در حوزه دفاع و جنگ سخت وظایف خود را انجام می‌دهند، رسانه‌ها نیز در عرصه جنگ نرم و آگاهی‌بخشی به جامعه رسالت مهمی بر عهده دارند و امیدواریم این رسالت را با موفقیت و به بهترین شکل انجام دهند.