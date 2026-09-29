باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - توانگر، رئیس اتحادیه ناشران، کتابفروشان و نوشت افزار البرز با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» شبکه البرز اظهار کرد: اتحادیه در حد وظایف و اختیارات خود، مسائل تولیدکنندگان و فعالان این حوزه را پیگیری و مشکلات آنها را به دستگاههای مسئول منتقل میکند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان در شهرکهای صنعتی فعالیت دارند و مسائل مربوط به این واحدها در بسیاری از موارد نیازمند همکاری دستگاههای دولتی و سازمانهای مرتبط با صنعت است.
رئیس اتحادیه ناشران، کتابفروشان و نوشتافزار ادامه داد: اتحادیه تلاش میکند در کنار تولیدکنندگان و فروشندگان باشد و برای رفع مشکلات صنفی و بهبود شرایط عرضه محصولات داخلی همکاری کند.
توانگر با اشاره به اهمیت کیفیت محصولات گفت: هدف باید این باشد که کالای ایرانی با کیفیت مناسب، قیمت قابل قبول و دسترسی آسان در اختیار مصرفکننده قرار گیرد.
وی با اشاره به این که نمیتوان تنها از مردم خواست کالای ایرانی خریداری کنند؛ به مخاطبان سیمای البرز اظهار کرد: باید محصولی تولید شود که مصرفکننده پس از مشاهده کیفیت و ویژگیهای آن، خود به انتخاب کالای ایرانی تمایل پیدا کند.
توانگر نقش فروشندگان را نیز در معرفی محصولات داخلی مهم دانست و گفت: فروشنده میتواند ویژگیهای محصول ایرانی را برای مشتری توضیح دهد و با قرار دادن این محصولات در معرض دید، زمینه انتخاب آگاهانه را فراهم کند.
وی همچنین به نقش سلیقه کودکان و نوجوانان در بازار نوشتافزار اشاره کرد و گفت: استفاده از شخصیتهای ملی و طراحیهای متناسب با علایق نسل جدید میتواند به استقبال بیشتر از محصولات ایرانی کمک کند.
رئیس اتحادیه ناشران، کتابفروشان و نوشتافزار از برگزاری نشستهای ماهانه با ناشران و فعالان حوزه چاپ خبر داد و افزود: در این نشستها بر تقویت تولید داخلی و استفاده از ظرفیتهای موجود در استان تأکید میشود.
توانگر خاطرنشان کرد: همکاری میان ناشران، چاپخانهها و تولیدکنندگان میتواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیتهای داخلی و تولید محصولات فرهنگی و نوشتافزاری متناسب با نیاز جامعه را فراهم کند.