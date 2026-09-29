کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان از دپوی محصولات برداشت شده در مزارع اجتناب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به احتمال وقوع رعد و برق، دامداران از تردد و چرای دام در ارتفاعات اجتناب کنند.

وی با تاکید بر مدیریت زهکشی مزارع و باغات در زمان بارندگی جهت جلوگیری از ماندابی افزود: کشاورزان نسبت به شرایط مساعد و آماده سازی زمین برای کشت پاییزه اقدام کنند.

رفیعی با تاکید بر محدودیت عملیات سم پاشی و محلول پاشی در زمان وزش باد و بارش پراکنده طی روزهای آتی بیان کرد: کودهای ریزمغذی کامل در باغاتی که محصول آن به پایان رسیده است، مورد استفاده قرار بگیرد.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با اشاره به خودداری از دپوی محصولات برداشت شده در مزارع افزود: با توجه به بارش های مطلوب پاییز، برنامه ریزی و بازسازی قنوات در دستور کار قرار بگیرد.

وی گفت: محافظت و ایجاد استحکامات لازم و تنظیم و تهویه دما در واحدهای مرغداری در دستور کار قرار بگیرد.

براساس نقشه های هواشناسی ، طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در برخی نقاط استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل و استان های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات البرز مرکزی و پنج شنبه و جمعه در برخی نقاط غرب، شمال غرب و بخش هایی از مرکز، سواحل شمالی و دامنه های جنوبی البرز و شمال شرق در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود.