باشگاه خبرنگاران جوان - مجرمان فضای مجازی با مهندسی مسایل اجتماعی و طراحی ترفند‌های جدید درصدد کلاهبرداری و خالی کردن حساب شهروندان هستند؛ پلیس فتا امروز در مورد یک روش جدید سرقت اطلاعات هشدار می‌دهد.

کلاهبرداران با شگرد جدیدی تحت عنوان «کارت دعوت عروسی» و با ارسال فایل‌های APK کاربران را به کلیک ترغیب کرده و سپس تلفن‌های همراه آنان را آلوده به بدافزار‌های جاسوسی می‌کنند؛ این خبر را معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا سرهنگ جواد مختاررضایی می‌گوید.

۱۳ روز پیش متهمی که با استفاده از شیوه‌های مختلف انتشار بدافزار و لینک‌های آلوده با ترفند فایل‌های حاوی تصاویر یا عکس یادگاری اقدام به دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران و برداشت از حساب ۵۰ شهروند تهرانی کرده بود شناسایی و دستگیر شد. سه ماه پیش هم باند حرفه‌ای کلاهبرداری سایبری که ۳۵۰ فقره برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان کرده بودند شناسایی و منهدم شد.

در این روش، مجرمان با ارسال یک فایل با فرمت APK از کاربران می‌خواهند برای مشاهده جزئیات مراسم از جمله آدرس تالار، این فایل را نصب کنند.

سرهنگ مختاررضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، با بیان اینکه افراد نباید لینک و فایل‌ها با فرمت APK را که از سوی افراد ناشناس و یا حتی مخاطبان آشنا ارسال می‌شود، باز یا نصب کنند می‌گوید که کارت‌های دعوت واقعی هرگز به صورت فایل نصبی برای کاربران ارسال نمی‌شوند و نیازی به نصب اپلیکیشن برای مشاهده جزئیات مراسم ندارند.

او در ادامه توصیه کرد که در صورت مواجهه با چنین پیام‌هایی، ضمن مسدود کردن و گزارش حساب کاربری، از باز کردن هرگونه فایل ضمیمه خودداری شود.

وی همچنین تأکید کرد در صورت نصب اشتباه این فایل‌ها، کاربران باید سریعاً اینترنت گوشی خود را قطع کرده و جهت دریافت راهنمایی‌های فنی با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

پلیس فتا اعلام کرد شهروندان می‌توانند برای مشاهده سایر هشدار‌های امنیتی به سایت رسمی پلیس فتا مراجعه کنند.