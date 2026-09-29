باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - پورجمالی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چهارباغ با حضور در برنامه رادیویی رهیافت گفت: بر اساس ضوابط استقرار، محل احداث تصفیه‌خانه فاضلاب باید فاصله مشخصی از سکونتگاه‌های شهری و روستایی داشته باشد و همین موضوع انتخاب زمین مناسب را با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌کند.

پورجمالی با بیان این که طبق ضوابط موجود، فاصله محل تصفیه‌خانه تا سکونتگاه‌های شهری باید حداقل ۵۰۰ متر و تا سکونتگاه‌های روستایی حداقل ۴۰۰ متر باشد ادامه داد: به همین دلیل ممکن است زمینی که از نظر مدیریت شهری مناسب به نظر می‌رسد، از نظر ضوابط زیست‌محیطی شرایط لازم برای استقرار تصفیه‌خانه را نداشته باشد.

وی با اشاره به شرایط شهرستان چهارباغ گفت: رشد سریع جمعیت و توسعه ساخت‌وسازها، به‌ویژه ساخت‌وسازهای غیرمجاز، در سال‌های گذشته موجب محدود شدن برخی گزینه‌های موجود برای جانمایی تصفیه‌خانه شده است.

وی در این برنامه رادیویی افزود: یکی از مسائل مهم زیست‌محیطی منطقه، خروج فاضلاب‌های خانگی از برخی نقاط و احتمال ورود آن به منابع آب، خاک و اراضی کشاورزی است.

وی تصریح کرد: استفاده از فاضلاب تصفیه‌نشده برای آبیاری مزارع می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی و بهداشتی داشته باشد و به همین دلیل دستگاه‌های مسئول باید در کنار یکدیگر برای جلوگیری از این روند اقدام کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چهارباغ گفت: اجرای طرح فاضلاب شهری یک موضوع بین‌دستگاهی است و موفقیت آن نیازمند همکاری آبفا، شهرداری، فرمانداری، محیط زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جانمایی جدید تصفیه‌خانه اظهار کرد: بررسی‌های زیست‌محیطی برای محل پیشنهادی انجام شده و همکاری میان دستگاه‌ها می‌تواند روند اجرای طرح را تسهیل کند.

وی در پایان این گفت و گو رادیویی خاطرنشان کرد: در کنار اجرای طرح بلندمدت تصفیه‌خانه، مدیریت و انتقال موقت فاضلاب‌های موجود نیز باید دنبال شود تا از ورود فاضلاب خام به محیط زیست و اراضی کشاورزی جلوگیری شود.