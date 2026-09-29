باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - عباس ساکی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به کیفیت بالای انار تولیدی در استان گفت: خوزستان همان‌گونه که از دیرباز شناخته شده است، سرزمین باغ‌های سرسبز و یاقوت‌های سرخ است و انار تولیدی این استان از کیفیت بسیار بالایی نسبت به انارهای تولیدشده در سایر نقاط کشور برخوردار است.

او افزود: باغداران پس از ماه‌ها تلاش، این روزها ثمره زحمات خود را برداشت می‌کنند.

آقای ساکی اضافه کرد: انارهای برداشت‌شده برای تهیه رب انار، آبگیری و همچنین تولید انار خشک استفاده می‌شوند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به آمار سطح زیر کشت این محصول در استان یادآور شد: سالانه بیش از ۱۳ هزار تن انار از شهرستان باغملک برداشت می‌شود و حدود ۶۰۰ هکتار باغ انار در این شهرستان وجود دارد که از این مقدار، ۵۵۸ هکتار انار مثمر است.

او در خصوص ارقام کشت‌شده در استان گفت: در خوزستان ارقام محلی و تجاری انار کشت می‌شوند که در واقع شامل ارقام زودرس، میان‌رس و دیررس هستند.

ساکی در پایان اعلام کرد: عمده کشت این محصول در خوزستان در شهرستان‌های باغملک، دزپارت، اندیمشک، اندیکا و دزفول انجام می‌شود و هر ساله بیش از ۳۰ هزار تن انار از سطح باغ‌های استان خوزستان برداشت می‌شود.