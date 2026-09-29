صبح امروز ۷ مهر ماه ۱۴۰۵ نشست خبری سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی مدیرعامل خانه بیماران‌ای‌بی (حمایت از بیماران پروانه‌ای)، با حضور اصحاب رسانه در خانه‌ای بی ایران برگزار شد. فرآیند اجرای حکم پرونده ۷۷۱ بیمار پروانه‌ای وارد مرحله عملیاتی شد؛ بر اساس آخرین مکاتبات رسمی، حساب ارزی ۶۳۲ نفر از بیماران مشمول پرونده افتتاح شده و روند واریز غرامت آنان آغاز شده است.به گفته حجت‌الاسلام هاشمی گلپایگانی خانه‌ ای‌بی آماده است تمام هزینه‌های تحصیلی و آموزشی بیماران را تأمین کند تا هیچ کودک یا نوجوانی به دلیل ابتلا به این بیماری از مسیر آموزش باز نماند. این نهاد، آموزش را حق طبیعی همه فرزندان ایران می‌داند و با تمام توان در کنار خانواده‌های بیماران خواهد ماند.