دبیر فدراسیون طیور گفت: با توجه به تولید ماهانه ۱۰۲ هزار تن تخم مرغ و میزان مصرف کشور، پتانسیل حداقل صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن تخم مرغ وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: با توجه به استمرار فرآیند تولید تخم مرغ، مشکلی در عرضه وجود ندارد.

به گفته وی، عدم تعهدات دولت به اصلاح کالابرگ و ناترازی اقتصادی منجر به برهم خوردن سبد خانوار شد و از طرفی صادرات نسبت به سنوات قبل ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافته است که براین اساس پیش بینی می شود با بهبود تقاضا در ماه های آتی نیز نوسانی در بازار رخ ندهد.

طلاکش ادامه داد: براساس برآوردهای صورت گرفته قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده به ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود که مجددا بدلیل افزایش عرضه در برابر تقاضا روند کاهشی شده است و از طرفی جلسات متعددی بین وزارت بهداشت، وزارت جهاد و سازمان دامپزشکی و انجمن تخم مرغ شناسنامه دار در حال برگزاری است تا با عرضه تخم مرغ بسته بندی و حذف کامل تخم مرغ فله در سطح بازار شاهد  ثبات نسبی و جلوگیری از نوسان قیمت ها باشیم.

دبیر فدراسیون طیور از تولید روزانه ۳ هزار و ۴۰۰ تن معادل ماهانه ۱۰۲ هزار تن  تخم مرغ خبر داد و گفت: با احتساب میزان مصرف در داخل، حداقل ماهانه امکان ۱۰ هزار تن تخم مرغ به بازارهای هدف وجود دارد که انتظار می رود زیرساخت های لازم فراهم شود.

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، بازار تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ
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