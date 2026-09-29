باشگاه خبرنگاران جوان - حامد عنقا، نویسنده و تهیه‌کننده فیلم سینمایی «غریب»، در گفت‌وگوی رادیویی با رادیو فرهنگ با اشاره به پیشینه دو دهه‌ایِ تلاش ناکام برای ساخت اثری درباره شهید بروجردی بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ و در روز‌های بیماری، مشغول نگارش طرحی درباره مبارزان پیش از انقلاب بودم که نام شهید بروجردی نیز در آن به چشم می‌خورد. در همان مقطع، با پیشنهاد احسان محمدحسنی و ارسال کتاب ماندگار «مسیح کردستان» اثر نصرت‌الله محمودزاده، مسیر ساخت این فیلم به‌طور جدی هموار شد و این کتاب چراغ راه نگارش فیلم‌نامه قرار گرفت.

وی درباره شیوه پرداخت به شخصیت این شهید شاخص دفاع مقدس گفت: زندگی شهید بروجردی آن‌چنان پرفرازونشیب و گسترده است که نگارش فیلم‌نامه را بسیار دشوار می‌کرد. هدف اصلی ما در این اثر، فراتر از خلق صحنه‌های صرفاً پرحادثه و پرزدوخورد، نمایش شمایل انسانی و مؤلفه‌های شخصیتی و اخلاقی مسیح کردستان بود.

عنقا با اشاره به دلیل نشان ندادن صحنه شهادت در فیلم تأکید کرد: تصمیم آگاهانه گروه این بود که صحنه شهادت شهید بروجردی را به تصویر نکشد؛ چرا که معتقد بودیم با این شیوه روایت، پیام زنده بودن اندیشه و مکتب او بهتر منتقل می‌شود و تأکید می‌کنیم که «محمد بروجردی‌ها» همچنان در این جامعه حضور دارند و زنده‌اند.

نویسنده فیلم «غریب» درباره انتخاب بابک حمیدیان برای ایفای نقش اول این اثر افزود: پیش از آنکه این پیشنهاد را به‌صورت رسمی مطرح کنم، خودِ بابک حمیدیان روزی برایم تعریف کرد که هر بار از بزرگراه شهید بروجردی عبور می‌کند و تصویر این شهید را می‌بیند، آرزو می‌کند کاش روزی نقش او را بازی کند. همین پیوند قلبی و اشتیاق واقعی، بهترین اتفاق ممکن را برای نقش‌آفرینی ماندگار او رقم زد.

وی با اشاره به روند فشرده و جهادیِ تولید و پس‌تولید فیلم با همراهی محمدحسین لطیفی بیان کرد: فیلم‌برداری از اواسط شهریور آغاز شد و گروه تولید تا چند روز مانده به جشنواره با کار شبانه‌روزی و در شرایطی بسیار سخت کار را پیش بردند تا این روایت بدون افت کیفیت به اکران برسد.

عنقا در پایان، استقبال پرشور مخاطبان در نمایش‌های اولیه را بزرگ‌ترین سرمایه اثر دانست و یادآور شد که پیام فیلم در پیوند دادن نسل امروز با هویت ملی و ایثارگران به ثمر نشسته است.

منبع: رادیو فرهنگ