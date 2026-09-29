اجلاسیه پیشکسوتان دفاع مقدس و خانواده‌های معظم شهدا در اردوگاه روستای قار سنندج برگزار و بر نقش دفاع مقدس در تربیت نسل‌های اثرگذار و همچنین مجاهدت‌های انجام‌شده برای برقراری امنیت در کردستان تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی -حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در این اجلاسیه با قدردانی از فرماندهان و مدیرانی که در سال‌های سخت در کردستان خدمت کرده‌اند، گفت: در سال‌های گذشته حوادث و فتنه‌های مختلفی را پشت سر گذاشتیم که عبور از آنها با عنایت الهی، حضور نیروهای مسلح و همراهی مردم امکان‌پذیر شد.

وی دفاع مقدس را گنجینه‌ای سرشار از درس، تجربه، ایثار و مجاهدت دانست و افزود: در جنوب و غرب کشور اتفاقات بزرگی رقم خورد که هرچه درباره آنها سخن گفته شود، همچنان بخش زیادی از این گنجینه ناگفته باقی می‌ماند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان یکی از مهم‌ترین درس‌های دفاع مقدس را تربیت انسان‌ها در میدان‌های سخت عنوان کرد و ادامه داد: بسیاری از فرماندهان و مدیرانی که بعدها در عرصه‌های مختلف کشور نقش‌آفرین شدند، در همان شرایط دشوار جنگ ساخته و آزموده شدند.

حجت‌تلاسلام والمسلمین  پورذهبی با بیان اینکه جبهه‌ها تنها میدان نبرد نبود، تصریح کرد: دفاع مقدس عرصه‌ای برای تجربه‌اندوزی، مسئولیت‌پذیری و رشد انسان‌ها بود و افرادی که در آن شرایط دشوار مسئولیت پذیرفتند، برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگ‌تر آماده شدند.

 وی معنویت و اخلاق را از دیگر درس‌های ماندگار دفاع مقدس دانست و گفت: آنچه این دوران را ماندگار کرد تنها پیروزی در میدان نبود، بلکه اخلاص، معنویت، اخلاق و روحیه فداکاری رزمندگان بود.

 امنیت کردستان حاصل ایثار شهدا و همراهی مردم است

 سردار جمشید رضایی، فرمانده قرارگاه شهید شهرامفر کردستان نیز در این اجلاسیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت اظهار کرد: برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان کردستان فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار، رشادت و جهاد به نسل‌های آینده و تبدیل آن به یک جریان فرهنگی ماندگار است.

 وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای محور مقاومت، افزود: مکتب مقاومت به ما آموخت که برای خدا یاد بگیریم، برای خدا بیاموزیم و در مسیر حق عمل کنیم.

 فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با قدردانی از فرماندهان و مدیران پیشین استان که در مقاطع حساس و روزهای سخت در کردستان خدمت کرده‌اند، گفت: پیشکسوتان دفاع مقدس در دوران جنگ تحمیلی، پاکسازی شهرها و مقابله با تهدیدات مختلف نقش مهمی در حفظ امنیت و آرامش مردم داشتند.

 سردار رضایی با اشاره به امنیت پایدار امروز کردستان بیان کرد: امنیت استان به برکت خون پاک شهدا و در سایه رشادت، ایثارگری و جانبازی فرماندهان نیروهای مسلح و پیشکسوتان دفاع مقدس به دست آمده است؛ افرادی که در دوران ناامنی کردستان در میدان حضور داشتند و برای دفاع از مردم تلاش کردند.

 وی همراهی مردم بومی استان با نیروهای مسلح را یکی دیگر از عوامل مهم تثبیت امنیت دانست و گفت: پشتیبانی و همراهی مردم کردستان در کنار تلاش نیروهای مسلح، نقش مهمی در ایجاد و استمرار امنیت پایدار داشته است.

 فرمانده قرارگاه شهید شهرامفر کردستان همچنین با اشاره به هماهنگی میان نیروهای مسلح و مجموعه مدیریتی استان اظهار کرد: امروز وحدت و هماهنگی خوبی میان فرماندهان نیروهای مسلح و دولتمردان در کردستان وجود دارد و همه مجموعه‌ها برای ارتقای شرایط زندگی و بهبود معیشت مردم تلاش می‌کنند.

 سردار رضایی خاطرنشان کرد: این امنیت و آرامش نتیجه یک مسیر طولانی از مجاهدت، فداکاری و همدلی میان مردم، نیروهای مسلح و مسئولان است و باید این تجربه و دستاورد برای نسل‌های آینده روایت شود.

 

 

برچسب ها: یاد یاران ، هفته دفاع مقدس ، کردستان ، سنندج
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