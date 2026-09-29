باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل هواشناسی استان اردبیل افزود: بر اساس آخرین تصویر ماهواره هواشناسی، در حال حاضر ناپایداری‌های جوی و فعالیت سامانه بارشی در منطقه قفقاز تشدید شده است.

او با اشاره به نقشه‌های هواشناسی گفت: بر اساس این نقشه‌ها، طی امروز و فردا به‌ویژه بعدازظهر و عصر امروز سه‌شنبه، مناطقی از شمال غرب کشور نیز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرد و استان اردبیل نیز از این سامانه بی‌بهره نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل افزود: پیرو هشدار هواشناسی، طی امروز در مناطقی از استان اردبیل نیز افزایش ابر، وزش باد تند، رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود که لازم است شهروندان نکات ایمنی را رعایت کنند.

کوهی یادآور شد: با توجه به فعالیت این سامانه بارشی، احتمال آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و اختلال در تردد جاده‌ای وجود دارد و توصیه می‌شود مردم از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و دستگاه‌های اجرایی نیز آمادگی لازم را داشته باشند.

منبع: هواشناسی