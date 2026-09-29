باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با موضوع «نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مردم آمریکا» گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نامه‌ای خطاب به مردم آمریکا تهیه کرده است. قبل از هر چیز باید بگویم که این یک نامه است و کار تبلیغاتی برای فضاسازی رسانه‌ای نیست. یک نامه منطقی، دلسوزانه، واقعی و در عین حال تفصیلی است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: اگر می‌خواستیم که کار تبلیغاتی انجام دهیم حتماً کار کوتاه انجام می‌دادیم یک کاررسانه‌ای تأثیرگذار و آنی مثل مثلاً یک توییت یا چند توییت. اما نخواستیم این کار را انجام دهیم. خواستیم با مردم آمریکا صادقانه و به صورت منطقی صحبت کنیم.

سردار محبی تاکید کرد: احساس می‌کنیم که شاید مردم آمریکا با منطق و مواضع ما چندان آشنایی نداشته باشند بنابراین از طریق این نامه خواستیم تا بستری برای این آشنایی ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: از نظر برخورداری از رسانه‌های فراوان و جاری در داخل خاک آمریکا، با محدودیت مواجه هستیم، اما این کشور از صد‌ها شبکه تلویزیونی و رادیویی برخوردار است.

تلاش کردیم واقعیت‌ها را برای مردم آمریکا تبیین کنیم

سخنگوی سپاه با بیان اینکه احساس می‌کنیم که مردم آمریکا با منطق ما خیلی آشنایی ندارند گفت: از طریق این نامه تلاش کردیم واقعیت‌ها را برای مردم آمریکا تبیین کنیم.

وی با اشاره به هزینه‌های نظامی آمریکا اظهار کرد: اگر هدف آمریکا از این هزینه‌ها دفاع از سرزمین خود و محدوده‌ای است که در آن زندگی می‌کند، وضعیت دفاعی این کشور به طور طبیعی تأمین است و نیازی به ۸۰۰ پایگاه نظامی در کشور‌های دنیا ندارد و نیازی به هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه دفاعی سالانه ندارد.

سخنگوی سپاه افزود: این در حالی است که بودجه سالانه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران یک درصد بودجه سالانه ارتش آمریکاست؛ یک درصد بودجه نظامی ارتش افغانستان کمتر از ماست و بودجه نظامی ارتش یمن کمتر از بودجه نظامی هر دوی ماست.

سردار محبی با طرح این پرسش که چرا آمریکا در جنگ با ایران شکست خورد و اکنون ما پیروز جنگ هستیم، گفت: این یک ادعای گزاف نیست؛ ادعایی است که حتی خود کارشناسان آمریکا، چه کارشناسان نظامی و چه کارشناسان دیگر، به آن اذعان کرده‌اند و بار‌ها به زبان آورده‌اند.

وی ادامه داد: آمریکا در جنگ با افغانستان، بعد از سه سال، ۸۵ میلیارد دلار سلاح و تجهیزات خودش را جا گذاشت و فرار کرد. آمریکا در مصاف با یمن نیز در مدت کوتاهی مجبور شد رسماً از یمن عذرخواهی کند و عقب نشست.

این مقام عالی نظامی تصریح کرد: یک ارتش قدرتمند و توانمند، با برخورداری از این همه سلاح و تجهیزات نظامی، با داشتن پایگاه‌های متعدد نظامی و با برخورداری از بودجه بیش از هزار میلیارد دلاری در سال، چرا در مقابل کشور‌هایی که کمتر از یک درصد بودجه نظامی دارند، شکست می‌خورد؟

سردار محبی گفت: ما در این نامه علت شکست را بیان کردیم؛ علت اینکه ارتش آمریکا توانایی ندارد؛ لذا مردم آمریکا این نامه را بخوانند تا با حقیقت شکست‌ها و علت این شکست‌ها آشنا شوند.

سخنگوی سپاه در ادامه درباره ظرفیت‌های داخلی آمریکا اظهار کرد: مردم آمریکا در سرزمینی زندگی می‌کنند که به لحاظ حاصلخیزی یکی از بهترین سرزمین‌هاست و دارای منابع آبی فراوانی هم هست. این کشور دارای انرژی و معادن ارزشمند و زیادی نیز هست و با صرف هزینه زیاد، نخبگان جهان و متفکرین جهان را به کشورشان دعوت می‌کنند و از توان فکری و تخصصی آنها استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: با این حال، سوال اساسی از حاکمان آمریکا این است که چرا با وجود این همه ثروت، ۳۹ میلیون نفر در این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند؟ چرا میلیون‌ها بی‌خانمان در شهر‌های آمریکا وجود دارند و اخیراً حتی خوابیدن در خیابان‌ها و زیر پل‌ها نیز برای این قشر آسیب‌دیده ممنوع شده است؟ آیا این رویکرد، جز نشانه‌ای از ضعف مدیریت حاکمان و بی‌توجهی به اولویت‌های مردم است؟

سردار محبی افزود: به نظر می‌رسد برای حاکمان آمریکا، رفاه و آرامش مردم در اولویت نیست و سودجویی برای خود مسئولان و شرکای رژیم صهیونیستی، اولویت اصلی تعریف شده است. برای درک بهتر این رویکردِ سودجویانه، کافی است نگاهی به وضعیت ثروت رئیس‌جمهور آمریکا انداخته شود؛ آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که دارایی‌های او تنها طی کمتر از دو سال پس از ریاست‌جمهوری، از ۲.۳ میلیارد دلار به ۶.۷ میلیارد دلار افزایش یافته است.

سخنگوی سپاه ادامه داد: این تناقض‌های عمیق، نیازمند تامل جدی مردم آمریکا و تحلیل دقیق چرایی اولویت‌بخشی حاکمیت به منافع شخصی بر رفاه عمومی است. حقیقت این است که شکست‌های خارجی آمریکا و بحران‌های داخلی آن، دو روی یک سکه هستند که از ناکارآمدی ساختار مدیریتی این کشور حکایت دارد.

۲۵ سال است می‌گویند ایران چند هفته تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد

وی اضافه کرد: ۲۵ سال قبل رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ایران تا رسیدن به سلاح هسته‌ای چند هفته بیشتر فاصله ندارد. من از مردم آمریکا می‌پرسم آیا چند هفته‌ای که مانده بود که ایران به اصطلاح هسته‌ای دستیابی پیدا بکند هنوز نرسیده است بنابراین، این یک دروغ بزرگ است.

این مقام عالی نظامی تصریح کرد: اگر ایران دنبال سلاح هسته‌ای هست و آمریکا مدعی است که نمی‌گذارد ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکند چرا رئیس جمهور آمریکا برجام را پاره کرد مگر با امضای ۶ کشور از جمله خود آمریکا ایران را به عدم ساخت سلاح هسته‌ای نکرده بودند، مگر بازرسان سازمان انرژی اتمی برای بازرسی‌های دوره‌ای ایران را بازدید نکردند؟ مگر ایران را به لحاظ ساخت سلاح هسته‌ای تحت کنترل قرار نداده بودند. چرا برجام را پاره کردند. برجام به تعبیر آنها مسیری برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود چرا آن را پاره کردند.

سردار محبی ادامه داد:‌اگر واقعاً آمریکا مدعی است که نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکند چرا بزرگ‌ترین مرجع تقلید شیعه و تنهاترین مرجع تقلید شیعه که ساخت بمب اتمی و تولید بمب هسته‌ای و دستیابی به سلاح هسته‌ای رو حرام اعلام کرده بود، به شهادت رساند.

مسئله آمریکا هسته‌ای نیست/ می‌خواهند ایران را تجزیه و غارت کنند

سخنگوی سپاه یادآور شد: بنابراین مسئله اینها سلاح هسته‌ای نیست، مسئله اینها غارت ملت ایران است، مسئله اینها تجزیه کشور ایران است، مسئله اینها برگرداندن ایران به یک کشور مستعمره برای خودشان است اگر مسئله اینها سلاح هسته‌ای بود خودشان هم می‌دانند که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نبوده است.

مردم آمریکا باید از جنایت‌های ارتش این کشور مطلع شوند

سردار محبی در توضیح اینکه چرا این زمان را برای نوشتن نامه به مردم آمریکا انتخاب کردید، گفت: ما احساس کردیم که مردم آمریکا از حقایق باخبر نیستند. آمریکا در این ۷۰ سال دائماً در حال جنگ بوده و الان هم درگیری‌های آمریکا با کشور‌های مختلف شدت گرفته است.

وی با اشاره به درگیری آمریکا با ایران و همچنین تلاش این کشور برای تشدید تنش و درگیری با گرینلند و کوبا اظهار کرد: خوب است که مردم‌آمریکا از جنایت‌هایی که ارتش کشور انجام می‌دهد مطلع شده و بتوانند از این جنایت‌ها جلوگیری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما برای دفاع از خودمان دائماً در حال طراحی سلاح‌های جدید و ارتقاء سلاح‌های فعلی هستیم و دائماً در حال تولید انبوه سلاح‌هایی هستیم که بتوانیم از خود دفاع کنیم و از همه تکنولوژی‌های دنیا هم برای ساخت سلاح‌هایی که بتواند از کشور و مردم ما دفاع کند استفاده می‌کنیم.

سردار محبی تصریح کرد: حتماً اگر درگیری‌ها شکل دیگری پیدا بکند ما هم سلاح‌های جدیدی را به میدان خواهیم آورد.

خودمان را برای سناریو‌های جدید دشمن آماده کرده‌ایم/ این بار هم شکست می‌خورند

سخنگوی سپاه با بیان اینکه دشمن سناریو‌های جایگزین متعددی داشته و دارد، اظهار کرد: آنها تصور می‌کردند که با یک حضور نظامی ما تسلیم شویم، اما موفق نشدند. حضورشان را به حمله تبدیل کردند و حمله را ۴۰ روز ادامه دادند، اما شکست خوردند بعد از آن سراغ جنگ اقتصادی و محاصره دریایی و هوایی رفتند که بازهم شکست خوردند.

وی اغتشاشات خیابانی دی ماه سال گذشته و تجهیز گروهک‌های خارج از کشور در مرز‌های شمال غرب و جنوب شرق را از دیگر اقدامات خصمانه دشمن طی ماه‌های اخیر برشمرد و افزود: خود رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که من به آنها سلاح دادم، اما در این سناریو هم شکست خوردند حتما سناریو‌های دیگری هم دارند و ما هم از آن سناریو‌ها بی اطلاع نیستیم و خودمان را آماده کردیم و همانطور که در این روند آنها را شکست دادیم و به برکت خون شهدای بی‌گناه، کودکان مدرسه شجره طیبه میناب و همه کودکانی که بدون هیچ گناهی به شهادت رسیدند، در ادامه هم پیروز خواهیم شد.

وی تصریح کرد: آمریکا هیچ راهی ندارد جز اینکه به شکست اذعان کند و از منطقه خارج شود و پایان جنگ ما با این نتیجه رقم خواهد خورد.

منبع: ایرنا