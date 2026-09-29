باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - شمار زیادی از شهرک‌نشینان به روستای جالود در جنوب نابلس یورش بردند و دو خانه متعلق به خانواده «طوباسی» را به آتش کشیدند. اعضای این خانواده حدود دو ماه پیش مجبور به ترک این دو خانه شده بودند و اخیراً بر اساس حکم قضایی توانسته بودند به منازل خود بازگردند.

در جریان این حمله، خسارات سنگینی به دو خانه و وسایل موجود در آنها وارد شد و خودروهای این خانواده نیز به آتش کشیده شد. همچنین ساکنان منطقه از محل سکونت خود رانده شدند.

در رویدادی جداگانه، شهرک‌نشینان در حمله به روستای «المغیر» در شمال شرق رام‌الله، یک خانه و چند خودرو را به آتش کشیدند.

ارتش اسرائیل نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد بیش از ۱۰۰ شهرک‌نشین در روستای جالود تجمع کرده و با مسدود کردن جاده‌ها و به آتش کشیدن لاستیک خودروها، به سمت نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کرده و خانه‌ها و خودروهای فلسطینی‌ها را به آتش کشیده‌اند.

بر اساس این بیانیه، در جریان این درگیری‌ها سه نیروی گارد مرزی اسرائیل به‌صورت سطحی زخمی شدند و خودروهای نیروهای امنیتی نیز آسیب دیدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی از مهاجمان برای بازجویی بازداشت شده است.

منبع: آی 24