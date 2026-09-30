دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر از مصرف روزانه ۷ هزار تن شکر در سطح کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مریم قوام معنوی، دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر خام، گفت: علی‌رغم افزایش قیمت جهانی شکر، نرخ این محصول در بازار داخلی تغییری نداشته است.

وی قیمت هر کیلوگرم شکر درب کارخانه را ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: قیمت هر کیلوگرم شکر فله برای مصرف‌کننده ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان و شکر بسته‌بندی یک‌کیلویی ۱۲۵ هزار تومان است.

قوام معنوی میزان مصرف روزانه شکر در نیمه دوم سال را حدود ۷ هزار تن اعلام کرد.

دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر خام با تأکید بر ضرورت حذف قیمت‌گذاری یا اصلاح نرخ شکر، اظهار کرد: تا زمانی که قیمت شکر داخلی متناسب با شکر وارداتی اصلاح نشود، احتمال بروز چالش یا کمبود در بازار وجود دارد.

وی با بیان اینکه سالانه بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تن شکر، بسته به میزان تولید داخلی، نیازمند واردات است، تصریح کرد: با توجه به میزان تولید داخل، در حال حاضر ثبت سفارش شکر بسته است، اما متناسب با تولید داخلی باید به میزان کافی شکر وارد شود تا تأمین این محصول و تنظیم بازار داخلی با چالش مواجه نشود.