پیش بینی می شود در سال جاری ۵۴ هزار تن محصول انگور در چهارمحال و بختیاری برداشت گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اعلام پیش‌بینی برداشت ۵۴ هزار تن محصول انگور از باغات استان در سال جاری، وضعیت کنونی تولید این محصول و برنامه‌های راهبردی سازمان برای بهبود عملکرد آن را تشریح کرد.

حسین بهرامی با اشاره به سطح زیرکشت این محصول در استان، اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰۰ هکتار از اراضی باغی چهارمحال و بختیاری به کشت انگور اختصاص یافته است که این میزان حدود ۹ درصد از کل باغات استان را شامل می‌شود و نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه این محصول در اقتصاد کشاورزی منطقه است.

وی، شهرستان کیار و به‌ویژه منطقه گهرو را به عنوان قطب اصلی تولید انگور معرفی کرد و افزود: خوشبختانه با فعالیت یک واحد صنعتی مهم صنایع تبدیلی در این منطقه، بخش قابل‌توجهی از نیاز استان به فرآوری انگور مرتفع شده است؛ با این حال، با توجه به حجم تولید، توسعه زیرساخت‌های تکمیلی و افزایش ظرفیت صنایع فرآوری همچنان یک ضرورت جدی برای تکمیل زنجیره ارزش محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه با تبیین چالش‌های اساسی این حوزه، تصریح کرد: مشکل عمده باغات فعلی، تکیه بر ارقام دیررس است که موجب می‌شود محصول در زمانی به بازار عرضه شود که کشش و تقاضای لازم در بازار مصرف کاهش یافته است. این عدم انطباق زمانی با نیاز بازار، بهره‌وری اقتصادی کشاورزان را تحت‌الشعاع قرار داده که نیازمند اصلاح ساختار باغات است.

بهرامی با تأکید بر آغاز اقدامات اجرایی برای برون‌رفت از این چالش، گفت: طرح‌های مختلفی برای اصلاح نژاد باغات از طریق پیوند و جایگزینی ارقام در حال انجام است. هدف ما این است که با بهره‌گیری از ارقام زودرس، بازارپسند و دارای عملکرد بالا در واحد سطح، هم باغات موجود را اصلاح کنیم و هم در احداث باغات جدید، سیاست جایگزینی ارقام را با جدیت دنبال نماییم.

وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم طرح‌های تحقیقاتی و اجرای پروژه‌های مقایسه ارقام، ضمن افزایش بهره‌وری اقتصادی در باغات انگور، شاهد تثبیت جایگاه استان در عرضه محصولات باکیفیت و مطابق با استاندارد‌های بازار باشیم تا کشاورزان از این تغییر الگوی کشت، بهره بیشتری ببرند.

فرماندار شهرستان کیار با اشاره به آغاز فصل برداشت انگور و اشتغال‌زایی فصلی برای ۲ هزار نفر در این منطقه، بر ضرورت اصلاح ارقام باغی، توسعه آبیاری تحت‌فشار و عبور از سیستم‌های سنتی غرقابی برای رفع چالش‌های باغداران تأکید کرد.

محمدکاظم محمدی با اعلام آمار تولید این محصول در شهرستان کیار اظهار داشت: در حال حاضر ۱۷۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت باغات انگور اختصاص یافته که سالانه حدود ۲۷ هزار تن محصول از این اراضی برداشت می‌شود و نقش به‌سزایی در پایداری معیشت خانواده‌ها و رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت اشتغال فصلی ایجاد شده در این حوزه افزود: با توجه به اینکه فعالیت‌های مربوط به برداشت انگور در این فصل برای حدود دو هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال‌زایی می‌کند، صیانت از این ظرفیت اقتصادی و ایجاد پایداری در معیشت باغداران نیازمند توجه ویژه و نگاهی دغدغه‌مند به مسائل و مشکلات این حوزه است.

فرماندار کیار در تبیین چالش‌های اساسی تولید این محصول تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی باغداران ما، دیررس بودن ارقام فعلی است که چالش‌هایی را در زمان عرضه به بازار به همراه دارد؛ لذا اهتمام کارشناسان و به ویژه حوزه جهاد کشاورزی می‌طلبد تا با معرفی و جایگزینی ارقام جدید و زودرس، گامی مؤثر در جهت احیا و بهسازی باغات بردارند.

محمدی با اشاره به مقوله بحران آب و تنش‌های اقلیمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شیوه سنتی آبیاری در برخی مناطق به صورت غرقابی است، ضرورت دارد باغداران و دستگاه‌های متولی در حوزه توسعه سیستم‌های آبیاری نوین از جمله آبیاری قطره‌ای و تحت‌فشار اهتمام جدی داشته باشند تا ضمن مدیریت بهینه منابع آب، بهره‌وری تولید و اشتغال پایدار در این بخش حفظ شود.