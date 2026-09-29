شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود امکانات رفاهی در برخی از مدارس منطقه پردیس شهرستان اهواز ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدرسه فضای اجتماعی خاصی است که آموزش، پرورش و رشد شخصیت کودکان که جامعه ساز فردا هستند، در پناه روش‌های صحیح و مناسب آموزش، محیط فیزیکی مطلوب و محیط روانی مساعد آن پایه گذاری و اداره می‌شود. از همین رو فراهم کردن امکانات رفاهی از اهمیت خاصی برخوردار است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از مدارس منطقه پردیس در شهرستان اهواز استان خوزستان از امکانات رفاهی مناسبی برخوردار نیست و این کمبود امکانات رفاهی دانش آموزان را با مشکلات بسیاری رو‌به‌رو کرده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر برخی از مدارس منطقه پردیس در شهرستان اهواز استان خوزستان از امکانات رفاهی مناسبی برخوردار نیست و دانش آموزان را با مشکلاتی رو‌به‌رو کرده است.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: سوژه خبری ، کمبود امکانات رفاهی ، مدارس
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
گلایه اهالی روستای الغور فریمان از کمبود امکانات رفاهی + عکس
کمبود امکانات رفاهی در برخی از مراکز درمانی بجنورد بیماران را به دردسر انداخت
شهروندخبرنگار خوزستان؛
گلایه دانش آموزان و والدین از کمبود امکانات رفاهی در برخی از مدارس روستای ده ایجی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گزارش تصویری از برداشت گردو از باغ های روستای توآباد
برگزاری یازدهمین یادواره شهدای سرباز در لارستان + عکس
گلایه دانش آموزان از کمبود امکانات رفاهی در برخی از مدارس اهواز
آخرین اخبار
گلایه دانش آموزان از کمبود امکانات رفاهی در برخی از مدارس اهواز
برگزاری یازدهمین یادواره شهدای سرباز در لارستان + عکس
گزارش تصویری از برداشت گردو از باغ های روستای توآباد
متقاضیان وام فرزندآوری همچنان در صف انتظار دریافت تسهیلات
برگزاری مراسم یادواره قائد شهید امت در خوی + عکس