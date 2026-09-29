شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود امکانات رفاهی در برخی از مدارس منطقه پردیس شهرستان اهواز ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدرسه فضای اجتماعی خاصی است که آموزش، پرورش و رشد شخصیت کودکان که جامعه ساز فردا هستند، در پناه روش‌های صحیح و مناسب آموزش، محیط فیزیکی مطلوب و محیط روانی مساعد آن پایه گذاری و اداره می‌شود. از همین رو فراهم کردن امکانات رفاهی از اهمیت خاصی برخوردار است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از مدارس منطقه پردیس در شهرستان اهواز استان خوزستان از امکانات رفاهی مناسبی برخوردار نیست و این کمبود امکانات رفاهی دانش آموزان را با مشکلات بسیاری رو‌به‌رو کرده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر برخی از مدارس منطقه پردیس در شهرستان اهواز استان خوزستان از امکانات رفاهی مناسبی برخوردار نیست و دانش آموزان را با مشکلاتی رو‌به‌رو کرده است.

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