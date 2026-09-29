باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حسام الحسنی، سخنگوی جریان حکمت ملی عراق، در واکنش به اظهارات مسعود بارزانی درباره خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی از عراق تاکید کرد که پایان ماموریت این نیروها تا ۳۰ سپتامبر، «روز حاکمیت» و نقطه عطفی در تکمیل حاکمیت ملی عراق خواهد بود.
الحسنی در عین حال تاکید کرد که مسئولیت حفاظت از آسمان عراق، بهویژه آسمان اقلیم کردستان، بر عهده فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است.
وی روز دوشنبه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶) در گفتوگو با شبکه روداو، درباره اظهاراتی که مسعود بارزانی نسبت به خروج نیروهای ائتلاف مطرح کرده است، گفت: «این نگرانیها در چارچوب سناریوهای قابل انتظار قرار دارد و ما در جریان حکمت کاملا این نگرانی را درک میکنیم؛ چرا که پوشش امنیتی و نظامی نیروهای ائتلاف، بهویژه برای استانهای اقلیم، باعث شده است چنین نگرانیهایی قابل درک باشد.»
الحسنی با تاکید بر اینکه عراق امروز از شرایط امنیتی باثباتی برخوردار است، افزود که دیگر مانند گذشته با تهدید فوری مواجه نیست و نیروهای امنیتی عراق در تمامی بخشها، از ارتش و پلیس گرفته تا الحشد الشعبی و نیروهای پیشمرگه، توانایی کنترل مناطق و حفظ ثبات را دارند.
سخنگوی جریان حکمت ملی در پاسخ به ادعاهای بارزانی تاکید کرد که ضمانت واقعی امنیت عراق، حضور نظامی خارجی نیست، بلکه «اعتماد متقابل و تفاهم میان شرکا» است. او افزود: «تفاهم با حزب دموکرات کردستان و دیگر شرکای سیاسی، همان چیزی است که امنیت را ایجاد میکند.»
الحسنی تاکید کرد: «ما بر پیمان سیاسیای که روند سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ بر اساس آن شکل گرفت و همچنین ائتلاف شیعی-کردی و چشماندازهای آینده آن تکیه داریم؛ اینها ضمانتهای کافی برای حفاظت از کشور هستند.»
شایان ذکر است که مسعود بارزانی در واکنش به خروج نیروهای ائتلاف از عراق، نسبت به ایجاد خلا امنیتی و تکرار سناریوی پیدایش تروریستهای داعش هشدار داده و ادعا کرده است که تضمینی برای جلوگیری از بازگشت این گروه وجود ندارد. او پیشتر نیز خروج آمریکا را در شرایط کنونی، تهدیدی برای امنیت اقلیم کردستان دانسته بود.
منبع: رووداو