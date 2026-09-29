سخنگوی قوه قضاییه از صدور رأی پرونده حقوقی ترور شهید سپهبد سلیمانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: همانگونه که رزمندگان از مرزهای جغرافیایی کشور صیانت میکنند، اهالی رسانه نیز باید حریم حقیقت را حفظ کنند و فعالان حقوقی و قضات، پاسدار حریم حق باشند.
وی با بیان اینکه امروز میدانهای راهبردی در اذهان مردم گشوده شده و سالهاست تلاش میشود ذهن مردم و جوانان مسموم شود، گفت: الحمدلله در این جنگ نیز تیر دشمن به سنگ خورد و حجم افرادی که در پویش «جانفدا» شرکت کردند و در کنار دولت، ملت و حاکمیت ایستادند، نشان داد که ایرانیان آزاده، دل در گرو عزت و آزادگی کشور دارند.
پرونده ترور شهید سلیمانی به مرحله اجرای حکم رسیده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره پیگیریهای بینالمللی و پروندههای مرتبط با ترور شهید سلیمانی، گفت: پرونده حقوقی ترور شهید سلیمانی در دادگستری تهران تشکیل شد که سه هزار و ۳۱۷ نفر شاکی داشت.
وی افزود: رأی این پرونده دو سال و نیم پیش صادر شد و بر اساس آن، سردمداران دولت آمریکا به پرداخت ۴۸ میلیارد دلار محکوم شدند. این پرونده وارد مرحله اجرای احکام شده و در حال پیگیری است.
کاظمی تصریح کرد: در حوزه کیفری نیز کیفرخواست صادر شده و پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شده است. همچنین در بخش جزایی، ۷۳ نفر تحت تعقیب قرار دارند.
وی گفت: این پرونده هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری با جدیت دنبال میشود تا انشاءالله به نتیجه برسد.
قوه قضاییه قاضی زن دارد و آنها بخشی از سرمایه انسانی این قوه هستند
سخنگوی دستگاه قضا درباره پذیرش بانوان در دانشگاه علوم قضایی گفت: امسال پذیرش بانوان در دانشگاه علوم قضایی با ظرفیت بالایی آغاز شده است و بانوانی که برای قضاوت آماده میشوند، در این دانشگاه آموزش خواهند دید و انشاءالله وارد عرصه قضاوت خواهند شد.
وی ادامه داد: گاهی به اشتباه گفته میشود که ما قاضی زن نداریم؛ در حالی که قوه قضاییه شمار قابل توجهی از بانوان قاضی را در اختیار دارد و آنان بخشی از سرمایه انسانی این قوه محسوب میشوند.
کاظمی خاطرنشان کرد: این روند نویدبخش آن است که در آینده از سرمایه انسانی به شکل بهینهتری استفاده شود و نیروهای متخصص، باانگیزه و بانشاط، رسیدگیهای دقیقتری به پروندهها داشته باشند.