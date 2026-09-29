طرح تورم صفر با هدف حمایت از معیشت خانوار‌های تهرانی وارد مرحله اجرا شده و شهروندان تهرانی می‌توانند سبد کالا‌های این طرح را به دو شیوه حضوری و غیرحضوری از میادین میوه و تره‌بار خریداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - طرح «تورم صفر» با هدف تثبیت قیمت بخشی از کالا‌های اساسی و حمایت از معیشت خانواده‌های تهرانی وارد مرحله اجرا شده است.

در این طرح بر اساس اعلام مدیریت شهری، قرار است قیمت اقلام مشخصی را برای مدت ۶ ماه ثابت نگه دارد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران با اشاره به جزئیات این طرح گفته است که در مرحله نخست ۱۲ قلم کالای اساسی در این سبد قرار گرفته و این فهرست در مرحله بعد به ۱۵ قلم کالا افزایش پیدا می‌کند. 

در سبد ۱۲ قلمی «تورم صفر»، برنج هندی، گوشت منجمد شامل گوشت گوساله، گوسفندی، برزیلی، پاکستانی و مغولی، ماکارونی یک بسته، روغن پخت‌وپز و سرخ‌کردنی و شکر قرار دارد.

همچنین خرما، سویا و پنج قلم حبوبات شامل عدس، لوبیا چیتی، نخود، لپه و لوبیا قرمز با ارزش افزوده در این سبد پیش‌بینی شده است.

به گفته زاکانی، تأمین این کالا‌ها برای یک دوره ۶ ماهه پیش‌بینی شده و قیمت اقلام این سبد در این مدت ثابت خواهد ماند.

زاکانی همچنین اعلام کرده است که سهم هر خانوار بر اساس تعداد اعضای آن تعیین می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند متناسب با سهمیه خود، خرید را ماهانه انجام دهند.

شهردار تهران گفت: بخشی از کالا‌های این طرح از محل خرید‌های قراردادی و همکاری با تعاونی‌ها و مجموعه‌های بزرگ تأمین می‌شود و برای تأمین کالا‌های وارداتی نیز اعتبار ارزی در نظر گرفته شده است.

شهروندان برای خرید سبد «تورم صفر» می‌توانند از دو روش حضوری و غیرحضوری استفاده کنند.

روش نخست، خرید غیرحضوری از شهروند است.

سرپرست خانوار ابتدا با شماره‌گیری کد دستوری *۱۳۷*۱۸۰۰# وارد فرایند خرید می‌شود و پس از احراز هویت، تعداد اعضای خانوار را اعلام می‌کند. در ادامه باید آدرس محل سکونت ثبت و نزدیک‌ترین میدان میوه و تره‌بار انتخاب شود.

پس از آن، سهمیه خانوار نمایش داده می‌شود و شهروند می‌تواند اقلام موردنظر خود را انتخاب کند. در این مرحله امکان انتخاب نحوه تحویل نیز وجود دارد و کالا می‌تواند با پیک یا به‌صورت حضوری تحویل گرفته شود. پرداخت نیز از طریق کیف پول شهرزاد یا کارت بانکی انجام می‌شود و پس از ثبت فاکتور، سفارش برای تحویل آماده خواهد شد.

روش دوم، خرید حضوری از میادین میوه و تره‌بار است.

در این روش شهروند به میدان میوه و تره‌بار مراجعه کرده و پس از ورود کد ملی سرپرست خانوار و تأیید شماره تلفن همراه، سهمیه خانوار برای او نمایش داده می‌شود.

در ادامه، خانوار می‌تواند اقلام موردنظر و میزان آن را انتخاب کند و پس از پرداخت از طریق کارت بانکی، کالا‌ها را در همان میدان تحویل بگیرد.

در هر دو روش سهمیه خانوار مشترک است و انتخاب روش خرید، سهمیه جداگانه‌ای برای خانواده ایجاد نمی‌کند.

برچسب ها: سبد خرید ، معیشت
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