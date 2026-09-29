باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - ترک بازرس انجمن پلیمر در نشست خبری اظهار کرد:برگزاری نمایشگاه پلاست شو از این جهت ارزشمند است که یک تجربه کاملاً خصوصی و تشکلی به شمار می‌رود؛ به این معنا که از ابتدا، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا و حتی محل برگزاری آن توسط بخش خصوصی انجام شده است.

ترک با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر بخش تولید گفت: در شرایطی که وضعیت صنعت و بازار مناسب نیست و متغیرهای اقتصادی نیز شرایط مطلوبی ندارند، بخش خصوصی تصمیم گرفته است برگزاری این نمایشگاه را دنبال کند. پیش‌بینی شرایط ماه‌های آینده نیز با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات موجود، دشوار است و این پرسش وجود دارد که در ماه‌های آینده تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولید چگونه انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: با وجود تمام این شرایط، ویژگی تولیدکنندگان و صنعتگران این است که در تمام طول فعالیت خود، تولید را در کشور انتخاب کرده‌اند؛ در حالی که همواره فرصت‌ها و بازارهای موازی و گزینه‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری وجود داشته است، اما فعالان صنعتی مسیر تولید را انتخاب کرده‌اند؛ مسیری که هیچ‌گاه مسیر آسانی نبوده است.

بازرس انجمن پلیمری با اشاره به هدف‌گذاری نمایشگاه پلاس‌شو اظهار کرد: در این نمایشگاه، بخش محصولات نهایی و مصنوعات پلاستیکی را هدف‌گذاری کرده‌ایم؛ بخشی که در مقایسه با حوزه مواد اولیه و مواد میانی، ارزش افزوده بالاتری ایجاد می‌کند و اشتغال‌زایی قابل توجهی نیز دارد.

وی افزود: تعداد زیادی از واحدهای صنعتی در حوزه مصنوعات پلیمری فعالیت می‌کنند و بخش قابل توجهی از این واحدها صادرات‌محور هستند. همچنین به دلیل تعدد و تنوع محصولات، این بخش از صنعت تا حدودی کمتر تحت تأثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرد.

ترک ادامه داد: در سال‌های گذشته، در نمایشگاه ایران‌پلاست نیز همواره بخشی برای حضور تولیدکنندگان مصنوعات وجود داشت، اما با کاهش ظرفیت نمایشگاهی و افزایش تعداد شرکت‌ها، امکان جانمایی و حضور مناسب این بخش محدود شده بود.

وی گفت: نمایشگاه ایران پلاست بیشتر مواد اولیه، مواد میانی، ماشین‌آلات و ابزارآلات را پوشش می‌دهد و معمولاً بخش مصنوعات در اولویت‌های بعدی قرار می‌گرفت. به همین دلیل، تولیدکنندگان این بخش همواره با محدودیت فرصت و فضا برای حضور در نمایشگاه مواجه بودند.

ترک افزود: از چند سال قبل این ایده وجود داشت که یک نمایشگاه تخصصی با تمرکز بر مصنوعات برگزار شود و پلاس‌شو در همین راستا شکل گرفت. این نمایشگاه مکمل ایران‌پلاست است و به دلیل تمرکز بر حوزه مصنوعات، همپوشانی محدودی با آن دارد.

بازرس انجمن پلیمری اظهار کرد: با توجه به اینکه این نمایشگاه نخستین دوره خود را پشت سر می‌گذارد، دامنه فعالیت آن محدود بوده و شرایط خاصی نیز بر صنعت حاکم است، اما استقبال نسبی و بازخوردهای مثبتی دریافت کرده‌ایم.

وی ادامه داد: برای سال آینده برنامه ویژه‌ای داریم تا جایگاه این نمایشگاه را ارتقا دهیم. از آنجا که پلاس‌شو توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود، امکان عمل و تصمیم‌گیری بیشتری برای توسعه آن وجود دارد.

ترک تصریح کرد: هدف ما این است که در سال‌های آینده جایگاه نمایشگاه را در سطح منطقه نیز ارتقا دهیم و شرایطی ایجاد کنیم که تجار و بازرگانان خارجی از آن بازدید کنند و در نمایشگاه حضور فعال داشته باشند.

وی افزود: در کنار توسعه برند نمایشگاه و افزایش اقبال صنایع داخلی، تقویت بخش بین‌المللی نیز یکی از اهداف اصلی ما در سال‌های آینده خواهد بود. با توجه به اینکه تشکل‌های صنعت به شکل جدی از این نمایشگاه حمایت کرده‌اند و پلاس‌شو حاصل یک نیاز واقعی در صنعت بوده است، امیدواریم با تداوم این حمایت‌ها بتوانیم جایگاه آن را ارتقا دهیم.

وی با اشاره به برنامه‌های محتوایی نمایشگاه در سال آینده گفت: با توجه به محدودیت زمانی در نخستین دوره، امکان اجرای همه برنامه‌های مورد نظر فراهم نشد، اما برای سال آینده چندین عنوان دوره آموزشی و برنامه تخصصی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: همچنین این ایده مطرح شده است که در سال آینده نمایشگاه پلاس‌شو با همایش «اقتصاد لاستیک» که یکی از رویدادهای تخصصی صنعت است، به شکل مشترک برگزار شود. این موضوع هنوز در حد یک ایده است و در حال بررسی آن هستیم، اما در صورت اجرای آن می‌تواند ظرفیت‌های محتوایی و تخصصی هر دو رویداد را در کنار یکدیگر قرار دهد.

ترک در ادامه به مهم‌ترین چالش‌های فعلی صنعت پلیمر اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات اصلی که امروز صنعت با آن مواجه است، حوزه لجستیک و حمل‌ونقل است. در شرایط فعلی، حمل‌ونقل دریایی با محدودیت‌های جدی مواجه شده، حمل‌ونقل ریلی نیز با محدودیت‌های قابل توجهی روبه‌رو است و استفاده از این شیوه حمل‌ونقل با ریسک و زمان انتظار بالا همراه شده است.

وی افزود: در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای نیز مشکلاتی از جمله ترافیک کامیون‌ها وجود دارد که زنجیره تأمین صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بازرس انجمن پلیمری گفت: مدیریت تقاضا و موضوع سهمیه‌ها نیز از دیگر مسائل مهم صنعت است و لازم است درباره نحوه مدیریت سهمیه مواد اولیه و محدودیت‌های مربوط به ثبت سفارش، بحث و بررسی تخصصی صورت گیرد.

وی همچنین موضوع صادرات را یکی دیگر از محورهای مهم مورد توجه صنعت عنوان کرد و گفت: صادرات یکی از موضوعات اساسی صنعت پلیمر است و باید در برنامه‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

ترک با اشاره به مشکلات زیرساختی صنعت اظهار کرد: در سال‌های گذشته، مشکلاتی مانند مدیریت نقدینگی، تسهیلات و تأمین برق از معضلات اصلی صنعت بودند و این مشکلات همچنان وجود دارند.

وی افزود: اگرچه مسائل جدیدی به مشکلات صنعت اضافه شده، اما مشکلات قبلی نیز برطرف نشده‌اند. برای نمونه، بسیاری از همکاران ما در تابستان امسال حداقل دو روز در هفته با قطعی برق مواجه بودند.

بازرس انجمن پلیمری ادامه داد: مشکلات نقدینگی نیز با توجه به افزایش شدید قیمت مواد اولیه و چند برابر شدن هزینه‌های تولید، همچنان تشدید شده است.

وی تأکید کرد: این شرایط نشان می‌دهد صنعت علاوه بر مسائل اقتصادی، در حوزه دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و محدودیت‌های داخلی نیز با مشکلات متعددی مواجه است و لازم است این مسائل با اولویت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.