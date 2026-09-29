جانشین مردم‌یاری و محرومیت‌زدایی قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران از آغاز توزیع پنج هزار و ۵۰۰ بسته نوشت افزار، پنج هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی و چهار هزار و ۶۳۶ جفت کفش با اعتباری نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان امروز سه‌شنبه بین دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمود توکلی در حاشیه اجرای  طرح اظهار کرد: این اقدام در راستای حمایت از دانش‌آموزان و خانواده‌های نیازمند و با هدف کمک به تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی آنان انجام می‌شود.

وی افزود: قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه طی سال‌های گذشته نیز اقدامات متعددی در حوزه آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان انجام داده که ساخت و تکمیل مدارس، توسعه فضاهای آموزشی و تامین امکانات مورد نیاز دانش‌آموزان از جمله این اقدامات است.

جانشین مردم‌یاری و محرومیت‌زدایی قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه ادامه داد: تاکنون ۱۸۶ باب مدرسه ساخته شده و ۱۱۳ باب مدرسه نیز به‌طور کامل تکمیل و تحویل شده است؛ همچنین ۵۰۹ چشمه سرویس بهداشتی در ۱۰۹ مدرسه استان ایجاد شده است.

وی بیان کرد: در مجموع در پنج سال گذشته یک هزار و ۲۲۴ کلاس درس به مجموعه فضاهای آموزشی کشور افزوده شده که بخشی از این اقدامات در راستای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و کمک به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار انجام شده است.

توکلی با اشاره به اقدامات غیرعمرانی در حمایت از دانش‌آموزان گفت: تاکنون ۲۴۷ هزار بسته نوشت افزار در مناطق هدف توزیع شده و ۱۳ هزار و ۶۰۰ جفت کفش نیز در قالب برنامه‌های حمایتی در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

وی همچنین برگزاری مراسم جشن تکلیف و پرداخت کمک‌هزینه‌های نقدی به ۲۱۷ نفر را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد.

جانشین مردم‌یاری و محرومیت‌زدایی قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه با تاکید بر ضرورت حمایت از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل افزود: تلاش می‌کنیم با اجرای برنامه‌های مختلف حمایتی و محرومیت‌زدایی، در کنار مجموعه آموزش و پرورش استان باشیم و زمینه ادامه تحصیل دانش‌آموزان و کاهش شمار بازماندگان از تحصیل را فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از دانش‌آموزان، توسعه فضاهای آموزشی و کمک به رفع محرومیت در مناطق کم‌برخوردار از جمله محورهای مهم فعالیت‌های مردم‌یاری و محرومیت‌زدایی قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه است.

منبع قرارگاه قدس سپاه 

برچسب ها: توزیع کفش ، قرارگاه قدس
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