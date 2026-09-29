وزیر خارجه آمریکا با جدی خواندن حادثه اخیر در پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس مدعی شد این حادثه با دخالت خارجی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ادعا کرد حادثه‌ای که در تعطیلات آخر هفته در پایگاه هوایی «فیرفورد» انگلیس رخ داد، بدون دخالت خارجی نبوده است و افزود که طی روز‌های آینده جزئیات بیشتری درباره این حادثه منتشر خواهد شد.

روبیو مدعی شد: «آنچه در انگلیس طی تعطیلات آخر هفته رخ داد، بسیار جدی است. واضح است که این حادثه بدون دخالت خارجی نبوده است. می‌خواهم از انگلیس به دلیل همکاری و کمکش در این زمینه تشکر کنم.»

پلیس انگلیس روز یکشنبه پنج نفر را در نزدیکی این پایگاه، به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره بازداشت کرد. بعدا مشخص شد هر پنج نفر تبعه انگلیس هستند و روز بعد با قرار وثیقه آزاد شدند.

پایگاه هوایی فیرفورد تنها پایگاه در اروپا است که بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا در آن فرود می‌آیند. از این پایگاه پیش‌تر هواپیما‌های آمریکایی برای بمباران عراق و یوگسلاوی استفاده کرده‌اند. همچنین در ماه مارس، مقام‌های انگلیسی به آمریکا اجازه دادند از این پایگاه در حملات علیه ایران استفاده کند، هرچند دولت انگلیس ادعا کرده است هواپیما‌های آمریکایی تنها برای عملیات دفاعی می‌توانند از این پایگاه استفاده کنند.

پیش از این نیز اعتراضاتی علیه آمریکا در نزدیکی این پایگاه برگزار شده بود.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: پایگاه هوایی ، جنگ با ایران ، انگلیس و آمریکا
خبرهای مرتبط
انگلیس: هیچ بمب یا وسیله انفجاری در تحقیقات پایگاه هوایی فیرفورد پیدا نشد
عراق از خروج کامل نیروهای ائتلاف آمریکا از این کشور خبر داد
خروج نیروهای آمریکا از آخرین پایگاه‌های نظامی عراق تا فردا
انگلیس درخواست نظامی عربستان را پذیرفت
سقوط هواپیمای آموزشی نظامی انگلیس
افزایش تدابیر امنیتی در پایگاه هوایی آمریکا در انگلیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: جنگ با ایران به‌زودی پایان می‌یابد
واکنش نتانیاهو به چاقوکشی در پرواز دبی به تل‌آویو
اتهام‌زنی انگلیس علیه ایران درباره حادثه فیرفورد
انفجار خط لوله گاز در حومه دمشق/ سه واحد نیروگاه از مدار خارج شد
بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر در اعتراضات دانش‌آموزان در فرانسه
یک‌پنجم سمت‌های ارشد در نیروهای مسلح آمریکا حذف می‌شود
تملق‌گویی روته برای ترامپ: ورود آمریکا به جنگ با ایران ضروری بود
فلای‌دبی پرواز‌های خود به مقصد و از مبدأ سرزمین‌های اشغالی را تعلیق کرد
بحرین به یگان چندملیتی پهپادی سنتکام می‌پیوندد
قیمت نفت ۲.۵ درصد افزایش یافت
آخرین اخبار
فلای‌دبی پرواز‌های خود به مقصد و از مبدأ سرزمین‌های اشغالی را تعلیق کرد
تملق‌گویی روته برای ترامپ: ورود آمریکا به جنگ با ایران ضروری بود
شمار شهدای خبرنگار فلسطینی در غزه به ۲۶۳ نفر رسید
انفجار خط لوله گاز در حومه دمشق/ سه واحد نیروگاه از مدار خارج شد
ترامپ: جنگ با ایران به‌زودی پایان می‌یابد
بحرین به یگان چندملیتی پهپادی سنتکام می‌پیوندد
یک‌پنجم سمت‌های ارشد در نیروهای مسلح آمریکا حذف می‌شود
روسیه سفیر دانمارک را احضار کرد
اتهام‌زنی انگلیس علیه ایران درباره حادثه فیرفورد
آژانس هوانوردی اتحادیه اروپا درباره خطرات حریم هوایی عربستان هشدار داد
قیمت نفت ۲.۵ درصد افزایش یافت
امتیازدهی کره جنوبی به ترامپ برای کاهش تعرفه‌ها
روسیه: کارخانه‌های تولید تسلیحات برای اوکراین در اروپا اهداف نظامی مشروع هستند
واکنش نتانیاهو به چاقوکشی در پرواز دبی به تل‌آویو
اسپانیا و فرانسه از احتمال بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا استقبال کردند
تشدید بحران سیاسی رومانی؛ پارلمان بار دیگر به دولت پیشنهادی رأی اعتماد نداد
حماس: تشدید حملات اسرائیل در غزه فرصت اجرای توافق آتش‌بس را تضعیف می‌کند
هفت شهید در حملات امروز رژیم صهیونیستی به غزه
بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر در اعتراضات دانش‌آموزان در فرانسه
مورخ اسرائیلی: مقایسه سران اسرائیل با چنگیزخان توهین به مغولان است
هشدار درباره جهش ۳۰۰ پوندی قبوض انرژی خانوار‌های انگلیسی
سوریه: اخراج ۷۰۰ هزار پناهجوی سوری از آلمان صحت ندارد
ابهام درباره پرواز فلای‌دبی؛ روایت‌ها از تلاش خلبان برای سرنگونی هواپیما
رئیس ستاد ارتش اسرائیل سفر به آمریکا را به دلیل وضعیت امنیتی اسرائیل لغو کرد
الزیدی: ماموریت ائتلاف تمام شد، اما همکاری با آن ادامه دارد
دیدار پادشاه بحرین با فرمانده انگلیسی در سایه تنش‌های منطقه
پایان رسمی عملیات «عزم راسخ» آمریکا در عراق
نخست‌وزیر قطر: میانجی‌گری دشوار است، اما ادامه می‌دهیم
از ادعای ربایش هواپیما تا فرود در عربستان؛ رفتار مشکوک اسرائیل
ترامپ: با چین کنار می‌آییم با کانادا نه!