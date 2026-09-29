وزیر خارجه آمریکا با جدی خواندن حادثه اخیر در پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس مدعی شد این حادثه با دخالت خارجی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ادعا کرد حادثهای که در تعطیلات آخر هفته در پایگاه هوایی «فیرفورد» انگلیس رخ داد، بدون دخالت خارجی نبوده است و افزود که طی روزهای آینده جزئیات بیشتری درباره این حادثه منتشر خواهد شد.
روبیو مدعی شد: «آنچه در انگلیس طی تعطیلات آخر هفته رخ داد، بسیار جدی است. واضح است که این حادثه بدون دخالت خارجی نبوده است. میخواهم از انگلیس به دلیل همکاری و کمکش در این زمینه تشکر کنم.»
پلیس انگلیس روز یکشنبه پنج نفر را در نزدیکی این پایگاه، به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره بازداشت کرد. بعدا مشخص شد هر پنج نفر تبعه انگلیس هستند و روز بعد با قرار وثیقه آزاد شدند.
پایگاه هوایی فیرفورد تنها پایگاه در اروپا است که بمبافکنهای راهبردی آمریکا در آن فرود میآیند. از این پایگاه پیشتر هواپیماهای آمریکایی برای بمباران عراق و یوگسلاوی استفاده کردهاند. همچنین در ماه مارس، مقامهای انگلیسی به آمریکا اجازه دادند از این پایگاه در حملات علیه ایران استفاده کند، هرچند دولت انگلیس ادعا کرده است هواپیماهای آمریکایی تنها برای عملیات دفاعی میتوانند از این پایگاه استفاده کنند.
پیش از این نیز اعتراضاتی علیه آمریکا در نزدیکی این پایگاه برگزار شده بود.
منبع: اسپوتنیک