باشگاه خبرنگاران جوان -محمدهادی طهرانیمقدم اظهار کرد: در ادامه برنامههای هفته گردشگری، کلنگزنی و عملیات اجرایی احداث یک مجتمع گردشگری در شهرستان کنارک استان سیستان و بلوچستان آغاز شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان وبلوچستان افزود: این پروژه در زمینی به مساحت یک هکتار و با زیربنای دو هزار مترمربع احداث خواهد شد.
او ادامه داد: برای ایجاد این مجتمع گردشگری که موافقت اصولی آن از سوی ادارهکل میراثفرهنگی صادر شده، مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی پیشبینی شده و با بهرهبرداری از آن زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر فراهم خواهد شد.
طهرانیمقدم خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی از اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان است و تلاش میکنیم با تسهیل فرآیند سرمایهگذاری، زمینه افزایش ظرفیتهای گردشگری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استان فراهم شود.
منبع میراث فرهنگی و گردشگری استان