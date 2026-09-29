مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان از آغاز عملیات اجرایی یک مجتمع گردشگری در شهرستان کنارک با حجم سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومان در دومین روز هفته گردشگری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  -محمدهادی طهرانی‌مقدم  اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های هفته گردشگری، کلنگ‌زنی و عملیات اجرایی احداث یک مجتمع گردشگری در شهرستان کنارک استان سیستان و بلوچستان آغاز شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان افزود: این پروژه در زمینی به مساحت یک هکتار و با زیربنای دو هزار مترمربع احداث خواهد شد.

او ادامه داد: برای ایجاد این مجتمع گردشگری که موافقت اصولی آن از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی صادر شده، مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پیش‌بینی شده و با بهره‌برداری از آن زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر فراهم خواهد شد.

طهرانی‌مقدم خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است و تلاش می‌کنیم با تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، زمینه افزایش ظرفیت‌های گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان فراهم شود.

منبع میراث فرهنگی و گردشگری استان 

برچسب ها: کلنگ‌زنی ، میراث فرهنگی
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