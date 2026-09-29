تیم ملی واترپلو ایران با برتری ۲۱ بر ۱۲ مقابل هنگ‌کنگ، راهی مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی واترپلو ایران پس‌از صعود از مرحله گروهی به عنوان تیم دوم در اولین بازی مرحله حذفی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز سه‌شنبه ۷ مهرماه از ساعت ۱۵:۵۰ به وقت ژاپن در ورزشگاه ناگویا جنرال به مصاف تیم هنگ‌کنگ رفت.

 

با آغاز نیمه اول طبق پیش‌بینی این ایران بود که بازی را تهاجمی آغاز کرد و توانست از حریف پیش بیفتد. کوارتر اول با نتیجه ۴ بر یک به سود تیم ایران به پایان رسید. در کوارتر دوم نیز ملی‌پوشان ایران در آب برتر بودند و اختلاف امتیاز را زیاد کردند و نیمه اول نتیجه ۱۰ بر ۴ به سود ایران شد.

 

در نیمه دوم و کوارتر سوم نیز تیم ایران بازی هجومی را ارائه داد و نتیجه در پایان این کوارتر ۱۵ بر ۹ به سود ملی‌پوشان ایران شد. در کوارتر چهارم حملات ایران ادامه داشت و در نهایت این بازی با نتیجه ۲۱ بر ۱۲ به سود تیم ایران به پایان رسید.

 

تیم ملی واترپلو ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف تیم قدرتمند ژاپن خواهد رفت.

 

تیم ملی واترپلو ایران در بازی‌های مرحله گروهی صاحب دو برد مقابل سنگاپور و کره جنوبی شده بود و بازی با چین را واگذار کرد.

 

تیم ملی واترپلو ایران با ترکیب مهدی یزدان‌خواه، آرمان شمس، اشکان ایرانپور، امید آقائی کریم، امیررضا جلیل‌پور، امین قویدل، حامد کریمی، عرفان صدرنیا، علیرضا مهری، فربد صبوری، مرصاد ادهم، مهدی برزگری، پیمان اسدی، علی ابوالقاسمی و امیرعطا خزاعی در این مسابقات حضور پیدا کرده است.

 

کادر فنی و سرپرستی تیم ایران نیز شامل سیروس طاهریان (سرپرست)، مهدی پنام‌تاش (سرمربی)، امیرهوشنگ همراهی و علیرضا شادپی (مربیان) است.

برچسب ها: واترپلو ، ناگویا
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