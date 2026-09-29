مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اطلاعات تهران بزرگ از شناسایی و انهدام یک باند سازمان‌یافته قاچاق اتباع غیرمجاز در محدوده خلازیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اطلاعات تهران بزرگ، این باند با استفاده از روش‌های مختلف، اتباع غیرمجاز را در مناطق مرزی شناسایی و پس از انتقال آنها به سمت پایتخت، در نقاط مشخصی از مبادی ورودی تهران مستقر می‌کرد.

اعضای باند با سازماندهی فعالیت‌های خود در قالب گروه‌های کوچک، اتباع غیرمجاز را پس از ورود به تهران در نقاطی امن، به‌ویژه در محدوده اتوبان آزادگان، به‌صورت موقت مخفی کرده و سپس برای انتقال به مقاصد دیگر جابه‌جا می‌کردند.

عملیات ضربتی پلیس اطلاعات در خلازیل

در ادامه، مأموران پایگاه دهم پلیس اطلاعات تهران بزرگ با رصد دقیق و هوشمندانه فعالیت‌های سردسته این باند در محدوده خلازیل، سرنخ‌های لازم برای شناسایی اعضای گروه را به دست آوردند.

با تکمیل تحقیقات، مأموران در یک عملیات هماهنگ و ضربتی در سه نقطه مختلف وارد عمل شده و موفق شدند تمامی اعضای این باند را شناسایی و دستگیر کنند.

توقیف خودروهای مورد استفاده در قاچاق

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اطلاعات تهران بزرگ اعلام کرد: در جریان این عملیات، سه دستگاه خودرو که برای جابه‌جایی و انتقال اتباع غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گرفت، کشف و توقیف شد.

توقیف و ضبط خودروهای مرتبط با جرم

پلیس اطلاعات تهران بزرگ در پایان تأکید کرد: بر اساس مقررات قانونی، تمامی وسایل نقلیه و خودروهایی که در ارتکاب این جرم مورد استفاده قرار گیرند، مطابق قانون توقیف و ضبط خواهند شد.

برچسب ها: منطقه خلازیل ، پلیس اطلاعات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
هزینه برگشت افغانها به افغانستان را از همین باندها بگیرید
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Iran (Islamic Republic of)
علی رضا
۱۴:۰۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
شما رو بخدا این افغانها رو بیرون کنید . هم شغلمونو می گیرن هم جرم و جنایت می کنن هم منابع مثل آب و برق مصرف میکنن
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