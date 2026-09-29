مدیرکل هواشناسی گیلان از تشدید فعالیت سامانه ناپایدار و بارش‌های رگباری باران از عصر امروز تا فردا در استان خبر داد و گفت : دمای هوای گیلان در این مدت ۲ تا ۵ درجه کاهش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مدیرکل هواشناسی گیلان از تشدید فعالیت سامانه ناپایدار و بارش‌های رگباری باران از عصر امروز تا فردا در استان خبر داد و گفت : دمای هوای گیلان در این مدت ۲ تا ۵ درجه کاهش می‌یابد.

محمد دادرس گفت : در پی افزایش فعالیت سامانه کم و بیش ناپایدار در آسمان گیلان ، بارش باران همراه با رعد و برق ، وزش باد و احتمال بارش تگرگ از عصر امروز در استان آغاز شده و تا فردا چهارشنبه ادامه دارد.

وی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای این مدت در گیلان ، افزود: با تشدید فعالیت این سامانه و شدت بارش باران در برخی ساعت، احتمال آبگرفتگی معابر و بالاآمدن سطح آب رودخانه‌ها وجود دارد و توصیه می‌شود مردم و مسافران از مستقر شدن در حاشیه رودخانه‌ها و کانال‌های کشاورزی خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر با ارتفاع موج بیش از یک متر، امروز و فردا برای فعالیت‌های دریانوردی در بیشتر ساعات نامناسب است.

برچسب ها: بارندگی ، گیلان
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