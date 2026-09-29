دبیر انجمن ملی صنایع بازیافت پلیمر ایران گفت:تقویت ساماندهی زنجیره بازیافت و ایجاد فرهنگ سازی در این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - امینی عضو انجمن صنایع پلاستیک و انجمن بازیافت در نشست خبری امروز اظهار کرد: در شرایط کنونی برگزاری این رویداد نشان می‌دهد که تولید و فعالیت اقتصادی همچنان ادامه دارد.

وی افزود: شاید امروز بسیاری از مردم شرایط موجود را بیشتر لمس کنند، اما فعالان صنعت مدت‌هاست با این شرایط دست و پنجه نرم می‌کنند. حضور فعالان صنعتی و دانشگاهی در این نمایشگاه نشان می‌دهد که همچنان امید وجود دارد و مسیر کار، تولید و تلاش ادامه خواهد داشت.

عضو انجمن صنایع بازیافت با اشاره به همکاری معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران گفت: در همین شرایط، زمینه حضور حدود ۳۰ نفر از فعالان و تجار کشورهای همسایه که جامعه هدف آنها صنعت پلیمر است، فراهم شده است.

امینی ادامه داد: اقدامات مربوط به حضور این افراد از جمله هماهنگی‌های اقامتی انجام شده و این فعالان اقتصادی با وجود شرایط موجود، به صورت زمینی وارد ایران می‌شوند. نکته مهم این است که بسیاری از این تجار، فعالانی هستند که در دوره‌های گذشته نمایشگاه ایران‌پلاست نیز حضور داشته‌اند و حضور مجدد آنها در چنین شرایطی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی گفت: همکاران ما در انجمن ملی صنایع بازیافت برای برگزاری دوره‌های آموزشی تلاش زیادی انجام داده‌اند و استقبال از این برنامه‌ها به‌گونه‌ای بوده که ظرفیت دوره‌ها در چهار روز نمایشگاه تقریباً تکمیل شده است.

امینی افزود: برای ادامه این برنامه‌ها نیز حدود هشت موضوع تخصصی استخراج شده که تصمیم‌گیری نهایی درباره آنها در حال انجام است. این برنامه‌ها با حضور مسئولان و نمایندگان مرتبط از وزارت نفت و صنعت پتروشیمی، گمرک و سازمان ملی استاندارد برگزار خواهد شد.

در ادامه، آقاپور، دبیر انجمن ملی صنایع بازیافت پلیمر ایران، نیز با اشاره به حضور این انجمن در نمایشگاه پلاس‌شو گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای مطرح کردن مؤثر موضوع بازیافت و معرفی ظرفیت‌های این صنعت در کنار سایر صنایع کشور فراهم کرده است.

وی افزود: بازیافت و اقتصاد مرتبط با پسماند از محورهای اصلی نمایشگاه‌های تخصصی در دنیا به شمار می‌رود و خوشحالیم که برای نخستین بار صنعت بازیافت به عنوان یک صنعت مشخص و اثرگذار در کنار سایر صنایع کشور در این نمایشگاه حضور پیدا کرده است.

آقاپور با اشاره به انتخاب فضای نمایشگاه ایران‌مال برای برگزاری این رویداد اظهار کرد: با توجه به فضای پیشرو و به‌روز این مجموعه، معتقد بودیم که قالب و فضای نمایشگاه با محتوای نو و به‌روزی که صنعت بازیافت قصد دارد ارائه کند، هماهنگ است.

دبیر انجمن ملی صنایع بازیافت پلیمر ایران هدف اصلی این انجمن را ساماندهی زنجیره بازیافت پلیمر عنوان کرد و گفت: این زنجیره با موضوعات مختلف و پیچیده‌ای از مباحث حاکمیتی و سیاست‌گذاری گرفته تا مسائل اجرایی، عملیاتی، اقتصادی و فرهنگی در ارتباط است.

وی افزود: شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های این زنجیره، موضوع فرهنگ‌سازی باشد و با توجه به اینکه نمایشگاه پلاس‌شو بر محصولات نهایی تمرکز دارد، تلاش برای فرهنگ‌سازی و مطرح کردن موضوع بازیافت به شکل اصولی و سیستماتیک برای ما اهمیت زیادی دارد.

آقاپور ادامه داد: در طول برنامه‌های تخصصی تلاش کرده‌ایم موضوعات مختلف مرتبط با زنجیره بازیافت را مورد توجه قرار دهیم و فرصتی برای نزدیک شدن دیدگاه‌ها در حوزه‌های سیاست‌گذاری، حاکمیتی، اجرایی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کنیم.

وی تأکید کرد: هدف انجمن از حضور در این نمایشگاه صرفاً برگزاری یک شوی تجاری یا معرفی محصولات و بازاریابی نیست، بلکه تمرکز اصلی بر ساختارهای سیاست‌گذاری، حکمرانی و فرهنگ‌سازی است؛ البته این موضوع با رویکرد صنعتی و اقتصادی دنبال می‌شود.

دبیر انجمن ملی صنایع بازیافت پلیمر ایران ابراز امیدواری کرد که نمایشگاه پلاس‌شو بتواند زمینه مناسبی برای توسعه همکاری میان تشکل‌های صنعتی فراهم کند و گفت: خوشحالیم که برای نخستین بار شاهد همراهی و تعامل تشکلی میان انجمن‌های تخصصی حوزه پلیمر و پلاستیک هستیم.

آقاپور افزود: همکاری انجمن ملی صنایع بازیافت پلیمر ایران با انجمن‌های باسابقه و فعال حوزه صنایع پلاستیک می‌تواند فرصت مناسبی برای فرهنگ‌سازی، ترویج بازیافت و ساماندهی زنجیره بازیافت در کنار سایر صنایع کشور ایجاد کند.