باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: دستگیری این متهم به‌صورت ویژه در دستور کار اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت و کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و بررسی سرنخ‌های موجود، محل اختفای وی را شناسایی کردند.

او افزود: متهم با استفاده از شرکت‌های صوری در حوزه واردات و صادرات اقدام به دریافت تسهیلات و وام‌های سنگین بانکی کرده و پس از ایجاد بدهی بالغ بر ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، از سال ۱۳۸۹ متواری شده بود.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران ادامه داد: این فرد طی ۱۶ سال گذشته با تغییر محل سکونت و اتخاذ شگرد‌های مختلف تلاش کرده بود محل اختفای خود را پنهان نگه دارد، اما سرانجام کارآگاهان عملیات ویژه آگاهی با اقدامات تخصصی، مخفیگاه وی را در یکی از روستا‌های دورافتاده شناسایی و متهم را غافلگیر و دستگیر کردند.

سرهنگ خورشاد گفت: متهم پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت و تحقیقات تکمیلی درباره نحوه دریافت تسهیلات و ابعاد دیگر پرونده ادامه دارد.

منبع:پلیس مازندران