باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه بزرگراه قرهپیری بهعنوان مهمترین اولویت عمرانی و مطالبه اصلی شهروندان صدرا، با هدف گرهگشایی ترافیکی، تسهیل دسترسیهای درمانی و اتصال این شهر به شبکه بزرگراهی شیراز–اصفهان با جدیت در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.
پژمان شفیعی، شهردار صدرا، با تأکید بر اینکه این مسیر فراتر از یک جاده، یک شریان حیاتی برای توسعه پایدار این شهر است، اظهار داشت: تکمیل جاده قرهپیری با اتصال رینگهای پیرامونی شهر صدرا و شیراز، بار ترافیکی سنگین ورودیها و خروجیهای این منطقه را بهطور چشمگیری کاهش داده و صدرا را از وضعیت بنبست ترافیکی خارج میکند.
یکی از کارکردهای حیاتی این محور، تسهیل دسترسی به بیمارستان بینالمللی پیوند اعضا ابوعلی سینا است.
شهردار صدرا با اشاره به اهمیت این مرکز درمانی برای بیماران سراسر کشور گفت: کاهش مسافت و زمان دسترسی از طریق این جاده، امکان انتقال سریعتر بیماران بدحال و خودروهای امدادی را فراهم کرده و نقشی کلیدی در حفظ جان شهروندان ایفا میکند.
بستری برای توسعه آینده و حملونقل ریلی
شفیعی با اشاره به نگاه بلندمدت در اجرای این پروژه تصریح کرد: در طراحی و زیرسازی جاده قرهپیری، حریم لازم برای توسعه خطوط مترو لحاظ شده است؛ بهطوریکه این مسیر در آینده نزدیک میتواند بهعنوان بهترین کریدور برای اتصال ریلی صدرا به شبکه قطار شهری مورد استفاده قرار گیرد که نویدبخش رفتوآمد ارزان و راحت برای شهروندان خواهد بود.
شهردار صدرا اتصال این محور به جاده اصلی شیراز–اصفهان را عاملی برای پیوند مستقیم صدرا به شاهراه اقتصادی مرکز و جنوب کشور دانست و افزود: این دسترسی، علاوه بر رشد ساختوسازهای استاندارد و افزایش ارزش عمومی منطقه، بستر مناسبی برای توسعه گردشگری درمانی و رونق سرمایهگذاری در شهر صدرا ایجاد خواهد کرد.
شفیعی در پایان، اجرای چنین پروژه بزرگی را نتیجه همکاریهای فرابخشی خواند و از پیگیریهای ویژه استاندار فارس و همراهی مجموعه مدیریت شهری شیراز در راستای تحقق این خواسته عمومی قدردانی کرد.
منبع: شهرداری صدرا