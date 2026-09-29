رئیس‌جمهور آرژانتین، اعلام کرد این کشور در اعتراض به آنچه بهره‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی خود می‌داند، علیه انگلیس درباره پروژه نفتی «سی‌لاین» در اطراف جزایر فالکلند روند داوری بین‌المللی را آغاز خواهد کرد.

باشگاه  خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، اعلام کرد این کشور در اعتراض به آنچه بهره‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی خود می‌داند، علیه انگلیس درباره پروژه نفتی «سی‌لاین» در اطراف جزایر فالکلند، روند داوری بین‌المللی را آغاز خواهد کرد.

میلی روز دوشنبه در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت: «به وزارت امور خارجه و تیم‌های حقوقی خود دستور دادم روند داوری بین‌المللی علیه انگلیس را به دلیل غارت غیرقانونی منابع ما از طریق پروژه سی‌لاین در حوضه شمالی فالکلند آغاز کنند.»

وی همچنین هشدار داد در صورتی که لندن پروژه مذکور را متوقف نکند، بوئنوس‌آیرس این پرونده را به دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها ارجاع خواهد داد.

میلی افزود: «اگر انگلیس طی دو هفته بهره‌برداری غیرمشروع را متوقف نکند، به دادگاه بین‌المللی حقوق دریا‌ها مراجعه خواهیم کرد.»

رئیس‌جمهور آرژانتین بار دیگر بر ادعای حاکمیت کشورش بر این جزایر تأکید کرد و گفت: «جزایر فالکلند متعلق به آرژانتین هستند و ما از این حق با عمل دفاع می‌کنیم، نه با حرف.»

میلی گفت آرژانتین به اتخاذ اقدامات حقوقی و دیپلماتیک علیه فعالیت‌های مرتبط با بهره‌برداری از منابع طبیعی در اطراف این جزایر ادامه خواهد داد.

بوئنوس‌آیرس فعالیت‌های هیدروکربنی در این منطقه را غیرمجاز می‌داند، زیرا مدعی حاکمیت بر این سرزمین و آب‌های پیرامون آن است.

وزارت امور خارجه آرژانتین اخیراً نیز در اعتراض به تمدید مجوز‌های اکتشاف و بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی فراساحلی در اطراف جزایر، شکایتی رسمی به سفارت انگلیس در بوئنوس‌آیرس ارائه کرده بود.

بر اساس گزارش رسانه‌های آرژانتینی، این اعتراض همچنین به موافقت با خرید سهمی در بلوک PL۰۰۱ توسط شرکت ناویتاس پترولیوم آتلانتیک لیمیتد مربوط می‌شد.

شرکت‌های فعال در این پروژه قصد دارند یک میدان نفتی فراساحلی را در حوضه شمالی فالکلند توسعه دهند. انتظار می‌رود تولید نفت از این میدان در سال ۲۰۲۸ آغاز شود.

آرژانتین و انگلیس دهه‌هاست بر سر حاکمیت بر این جزایر اختلاف دارند؛ جزایری که از سال ۱۸۳۳ تحت کنترل انگلیس قرار دارند.

دو کشور در سال ۱۹۸۲ بر سر این جزایر وارد جنگی ۷۴ روزه شدند. آرژانتین همچنان مدعی حاکمیت بر فالکلند است، در حالی که انگلیس این جزایر را قلمرو خود می‌داند.

میلی بار‌ها تأکید کرده است که ادعای حاکمیت آرژانتین باید از طریق ابزار‌های دیپلماتیک دنبال شود و هم‌زمان خواستار گسترش روابط اقتصادی با ساکنان این جزایر شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جزایر فالکلند ، آرژانتین
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
لعنت بر جفتتون،که هر دو نطفه نحس صهیونیست هستید.
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