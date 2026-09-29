باشگاه خبرنگاران جوان؛آرمان صالحی - سردار امان‌الله گشتاسبی پیش از ظهر امروز در اجلاسیه «یاد یاران» که با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران سابق و یادگاران هشت سال دفاع مقدس در کردستان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: خداوند را شاکرم که توفیق حضور در سرزمین پرافتخار کردستان را پیدا کردم؛ سرزمینی که تاریخ آن با دلاورمردی، مقاومت و مجاهدت گره خورده است.

امنیت پایدار مرزها حاصل مجاهدت نیروهای مسلح و همراهی مردم است

وی با قدردانی از سردار جمشید رضایی، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، افزود: امنیت پایدار امروز در حوزه سرزمینی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نتیجه تلاش نیروهای مسلح، همراهی مردم و مجاهدت کسانی است که طی سال‌های گذشته برای حفظ امنیت کشور و این مرز و بوم ایستادگی کرده‌اند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه با اشاره به روند شکل‌گیری انقلاب اسلامی بیان کرد: انقلاب اسلامی در شرایطی به پیروزی رسید که مورد حمایت قدرت‌های بزرگ شرق و غرب نبود، اما امام خمینی(ره) با تکیه بر ایمان مردم و آرمان‌های الهی این مسیر بزرگ را هدایت کرد.

گشتاسبی ادامه داد: امروز پس از گذشت بیش از چهار دهه، انقلاب اسلامی به عنوان جریانی ماندگار و باثبات، با تکیه بر معنویت، روحیه انقلابی و جهادی و پیروی از رهنمودهای امامین انقلاب، با وجود فشارها، هجمه‌ها و توطئه‌های مختلف، مسیر خود را ادامه داده است.

وی خون شهدا را از عوامل اساسی پیروزی انقلاب و استمرار این مسیر دانست و گفت: دفاع مقدس یکی از درخشان‌ترین برگ‌های تاریخ انقلاب اسلامی و نماد ایستادگی و مقاومت ملت ایران است.

دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و شکاف در جامعه است

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه اظهار کرد: دشمن برای ایجاد تفرقه و اختلاف از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند، اما ملت ایران با بصیرت و هوشیاری در برابر این توطئه‌ها ایستاده است.

گشتاسبی افزود: امروز دشمنان از قدرت، انسجام و مقاومت ملت ایران ناراضی هستند و انقلاب اسلامی با تکیه بر ارزش‌های الهی، مسیر جدیدی را در جهان ایجاد کرده و اندیشه‌های مبتنی بر معنویت و وحدانیت را در برابر جریان‌های سلطه‌گر مطرح کرده است.

۱۵۰ هزار نیروی مرزی آماده مقابله با تهدیدها هستند

وی با اشاره به آمادگی نیروهای مدافع امنیت در مناطق مرزی خاطرنشان کرد: ۱۵۰ هزار نفر در مناطق مرزی آماده مقابله با تهدیدها و دفاع از امنیت کشور هستند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) ادامه داد: دشمن تلاش کرد از مسیر مرزهای کردستان و آذربایجان غربی با استفاده از عملیات روانی و تحرکات میدانی اهداف خود را دنبال کند، اما با هوشیاری نیروهای مسلح و همراهی مردم ناکام ماند.

گشتاسبی تأکید کرد: نیروهای قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با اشراف کامل اطلاعاتی و حضور شبانه‌روزی در مناطق مرزی، تحرکات دشمنان را رصد می‌کنند و هرگونه تهدید با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به کسانی که در مسیر مقابله با جمهوری اسلامی حرکت می‌کنند، گفت: تا زمانی که فرصت بازگشت و بهره‌مندی از رأفت نظام اسلامی وجود دارد، باید مسیر خود را اصلاح کنند.

همراهی مردم کردستان و آذربایجان غربی عامل مهم امنیت پایدار است

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان استان‌های کردستان و آذربایجان غربی تصریح کرد: استانداران، علما و مردم این مناطق همواره پای انقلاب ایستاده‌اند و همین انسجام و همراهی یکی از عوامل مهم پایداری امنیت در منطقه است.

گشتاسبی حل مشکلات مردم و توجه به مطالبات آنان را از مؤلفه‌های مهم تقویت سرمایه اجتماعی دانست و گفت: خدمت‌رسانی، رفع مشکلات و توجه به نیازهای مردم از عوامل اصلی موفقیت و از راهکارهای مهم برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.