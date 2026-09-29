باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید از حقوق مردم و آزادیهای مشروع شهروندان صیانت کند، اظهار داشت: سند تحول قضایی باید از مرحله کاغذ عبور کند و مردم باید آثار آن را در سرعت رسیدگی، کاهش تضییع حقوق، مقابله با فساد و دسترسی عادلانه به خدمات قضایی مشاهده کنند.
حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان روز سهشنبه در آیین تجلیل از مدیران، قضات و کارکنان نمونه دادگستری استان ایلام، با اشاره به تجربه ملت ایران در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: مردم و رزمندگان کشور در آن دوران در برابر دشمن بعثی و حامیان خارجی آن ایستادند و اجازه ندادند اهداف دشمنان محقق شود.
وی افزود: در سالهای دفاع مقدس حتی تأمین برخی تجهیزات ابتدایی با دشواری همراه بود، اما رزمندگان با اتکا به ظرفیتهای داخلی، دانش و توان موجود توانستند در برابر دشمن مقاومت کنند و این تجربه در سالهای بعد نیز به توسعه توانمندیهای دفاعی کشور کمک کرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح توسعه توان موشکی را از جمله دستاوردهای مهم دوران دفاع مقدس دانست و عنوان کرد: شهید حسن تهرانیمقدم و دیگر نیروهای متخصص با تکیه بر دانش داخلی برای ایجاد و توسعه این ظرفیت تلاش کردند و بخشی از توانمندیهای دفاعی امروز کشور حاصل تجربهها و تلاشهای همان دوران است.
پورخاقان همچنین به نقش خلبانان نیروی هوایی در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: خلبانان نیروی هوایی مأموریتهای دشواری را در عمق خاک دشمن انجام دادند و با اجرای عملیاتهای مختلف، توانمندی نیروهای مسلح ایران را به نمایش گذاشتند.
وی خاطرنشان کرد: دفاع مقدس نشان داد که اتکا به توان داخلی، دانش و اراده ملی میتواند کشور را در برابر تهدیدهای خارجی توانمند کند.
صیانت از کارکنان؛ نظارت برای پیشگیری نه مچگیری
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به جایگاه قضات و کارکنان دستگاه قضایی گفت: قضات و کارکنان دستگاه قضایی از شریفترین خادمان ملت هستند و تجلیل از کارکنان نمونه با هدف شناسایی و قدردانی از افرادی انجام میشود که با تلاش مضاعف به مردم خدمت میکنند.
پورخاقان صیانت از کارکنان را از وظایف مهم مجموعههای نظارتی دانست و تصریح کرد: هدف نظارت نباید مچگیری باشد، بلکه نظارت باید به پیشگیری از بروز خطا و تخلف و کمک به همکاران برای ادامه مسیر صحیح منجر شود.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به مسائل معیشتی کارکنان دستگاه قضایی گفت: مشکلات مالی نباید زمینه لغزش همکاران را فراهم کند و توجه به حقوق و مزایا و استفاده از ظرفیت تعاونیهای مسکن و مصرف میتواند بخشی از مشکلات معیشتی کارکنان را کاهش دهد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: موفقیت دستگاههای نظارتی را نباید در تشکیل پروندههای بیشتر جستوجو کرد؛ بلکه زمانی میتوان عملکرد نظارتی را موفق دانست که پیش از وقوع تخلف از نیروها صیانت شود و در عین حال آبروی کارکنان و مؤمنان نیز حفظ شود.
ارزیابی کارکنان برای اصلاح عملکرد است، نه مردودی
پورخاقان درباره نحوه ارزیابی کارکنان نیز گفت: ارزیابی باید با هدف شناسایی نقاط قوت و ارتقای عملکرد انجام شود و کسب امتیاز پایینتر به معنای ضعف یا مردودی فرد نیست.
وی ادامه داد: نتایج ارزیابی باید فرصتی برای اصلاح عملکرد باشد و افرادی که نسبت به ارزیابی خود اعتراض دارند نیز میتوانند موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کنند.
حقوق مردم باید پیش از وقوع جرم مورد توجه باشد
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با تأکید بر ضرورت پاسداری از حقوق مردم اظهار داشت: حفاظت از حقوق عامه باید پیش از وقوع جرم مورد توجه قرار گیرد و آزادیهای مشروع مردم نیز باید مورد احترام و نظارت دستگاه قضایی باشد.
پورخاقان تأکید کرد: دادستانها باید از حقوق مشروع مردم و آزادیهای قانونی شهروندان دفاع کنند و اجازه ندهند حقی از افراد در جامعه تضییع شود.
وی افزود: قانون با تعیین چارچوبهایی برای استفاده از آزادیها، زمینه رعایت حقوق دیگران و ایجاد نظم در جامعه را فراهم میکند و رعایت این چارچوبها باید همزمان با صیانت از حقوق و آزادیهای قانونی مردم مورد توجه باشد.
حقوق متهم نباید در فرایند دادرسی تضییع شود
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به اهمیت سرعت در رسیدگی به پروندهها گفت: دادرسی باید با جدیت و سرعت انجام شود، زیرا اطاله رسیدگی تنها به معنای تضییع حق شاکی نیست و باز ماندن پرونده میتواند حقوق اجتماعی متهم را نیز محدود کند.
پورخاقان اجرای عدالت، مبارزه با فساد و نظارت بر اجرای قانون را از وظایف مهم دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: سند تحول قضایی باید از مرحله کاغذ عبور کند و مردم باید آثار آن را در زندگی و مراجعه خود به دستگاه قضایی مشاهده کنند.
وی گفت: آثار اجرای سند تحول باید در سرعت رسیدگی، کاهش تضییع حقوق، مقابله با فساد و دسترسی عادلانه مردم به خدمات قضایی نمایان شود.
سفارش و ارتباط نباید در روند رسیدگی قضایی اثرگذار باشد
پورخاقان با تأکید بر ضرورت اجرای عادلانه قانون عنوان کرد: اجرای عدالت باید به مرحلهای برسد که افراد برخوردار از قدرت و ارتباط نتوانند به حقوق دیگران تعدی کنند و سفارش و توصیه در روند رسیدگی قضایی تأثیری نداشته باشد.
وی بر ضرورت حفظ جایگاه دستگاه قضایی نیز تأکید کرد و گفت: نقد عملکرد دستگاه قضایی با زیر سؤال بردن اصل و جایگاه این قوه متفاوت است و تضعیف جایگاه قوه قضاییه میتواند زمینه فرار مجرمان از پاسخگویی و محاکمه را فراهم کند.
صلح و سازش؛ راهی برای کاهش اختلافات و حفظ روابط
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین از تلاش صلحیاران و مصلحان برای حل اختلافات قدردانی کرد و افزود: هر اختلافی که از طریق صلح و سازش حل شود، علاوه بر کاهش بار دستگاه قضایی، به حفظ پیوند میان طرفین نیز کمک میکند.
پورخاقان گفت: قضات دادگاه و دادسرا نیز میتوانند با گفتوگو و ارشاد طرفین، زمینه سازش را فراهم کنند، چراکه ارزش صلح و سازش تنها در صدور حکم و پایان دادن به یک خصومت خلاصه نمیشود.
وی در پایان با ابلاغ سلام رئیس قوه قضاییه به مجموعه قضایی استان ایلام اظهار داشت: حضور اعضای شورای عالی در استانها با هدف قدردانی از تلاش قضات و کارکنان و بررسی نزدیک مسائل مجموعههای قضایی انجام میشود.
منبع تسنیم