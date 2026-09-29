باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل صدا و سیمای استان فارس در دیدار با علیرضا افشاریفر، رئیس دانشگاه شیراز، که به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاهها برگزار شد، با تأکید بر نقش دانشگاهها در پیشرفت کشور، بر ضرورت تقویت تعامل میان رسانه و دانشگاه برای معرفی دستاوردهای علمی و فناوری تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان دو مجموعه را مطرح کرد.
امیر رئوف با اشاره به جایگاه دانشگاه شیراز در میان مراکز آموزش عالی کشور اظهار کرد: مسیر دستیابی به «ایران قوی» از دانشگاهها میگذرد و ظرفیتهای علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاهها باید بیش از گذشته در رسانهها معرفی و به جامعه شناسانده شود.
او با بیان اینکه تعامل صدا و سیمای فارس و دانشگاه شیراز طی دو سال گذشته افزایش یافته است، افزود: با وجود اقدامات انجامشده، سطح این همکاریها همچنان با میزان انتظارها فاصله دارد و لازم است برای توسعه و تقویت این تعامل، برنامهریزی هدفمندتری صورت گیرد.
رئوف ادامه داد: رسانه میتواند با انعکاس دستاوردهای علمی و فناوری دانشگاهها، زمینه تقویت امید و رشد علمی در جامعه را فراهم کند. از این رو، باید سهم موضوعات علمی، پژوهشی و دانشمحور در تولیدات رسانهای افزایش یابد.
مدیرکل صدا و سیمای فارس با اشاره به شکلگیری این تصور در بخشی از جامعه که فعالیت دانشگاهی و علمی دستاورد مادی قابل توجهی به همراه ندارد، گفت: رسانه وظیفه دارد چهرههای علمی و دانشگاهی و شخصیتهایی را که در عرصه علم و دانش ماندگار شدهاند، بیشتر به جامعه معرفی کند تا مسیر فعالیت علمی و دانشگاهی برای نسل جوان ملموستر شود.
او همچنین بر عملیاتی شدن کارگروه مشترک میان دانشگاه و رسانه تأکید کرد و افزود: در این کارگروه باید ظرفیتهای دانشگاه شناسایی، موضوعات اولویتدار مشخص و زمینه ارتباط دانشگاه با سایر دستگاهها و مجموعهها فراهم شود.
رئوف ادامه داد: در حوزه علم و دانش محدودیتی برای اختصاص زمان رسانهای وجود ندارد و تهیهکنندگان باید ارتباط بیشتری با «مرکز سبک زندگی، دانشگاه» و مؤسسات پژوهشی دانشگاه شیراز برقرار کنند.
او با اشاره به برنامه «رادیو دانشگاه» نیز اظهار کرد: این برنامه با معرفی استادان برجسته و فعالیتهای دانشجویی دانشگاه شیراز توانسته است بازخوردهای مثبتی دریافت کند.
مدیرکل صدا و سیمای فارس همچنین با اشاره به برگزاری «شب علم دانشگاه شیراز» گفت: برای نخستین بار در کشور، این رویداد از شبکه فارس و شبکههای سراسری، شبکه خبر و شبکه چهار پوشش داده شد و این اقدام به الگویی برای سایر دانشگاهها تبدیل شد. دومین دوره این رویداد نیز در حال برگزاری است.
رئوف از تولید حدود ۵۰ قسمت از برنامه تلویزیونی «صدرا» نیز خبر داد و گفت: این برنامه با هدف بررسی موانع و مشکلات حوزه علم و فناوری تولید شده است و صدا و سیمای فارس در حال آمادهسازی فصل دوم آن است که طی یک ماه آینده تولید خواهد شد.
او این اقدامات را نمونهای از تداوم تعامل میان رسانه و دانشگاه دانست و افزود: ظرفیتهای علمی دانشگاه شیراز باید بیش از گذشته در جامعه دیده و معرفی شود.
علیرضا افشاریفر، رئیس دانشگاه شیراز نیز با اشاره به چالشهای ساختاری آموزش عالی اظهار کرد: طی سالهای اخیر، توسعه آموزش عالی به شکل نامتوازن دنبال شده و منابع موجود میان مراکز متعدد آموزشی پراکنده شده است.
او افزود: در برخی شهرستانها مراکز آموزش عالی کوچکی ایجاد شدهاند که گاهی با تعداد بسیار اندکی دانشجو فعالیت میکنند و این مسئله از نظر بهرهوری علمی و نحوه استفاده از منابع، نیازمند بازنگری است.
افشاریفر با بیان اینکه دانشگاه شیراز یکی از مراکز مهم علمی جنوب کشور به شمار میرود، گفت: این دانشگاه بیش از ۲۰ هزار دانشجو و عضو هیئت علمی دارد و در کنار ظرفیتهای علمی قابل توجه، با چالشهای زیرساختی متعددی نیز مواجه است. کمبود منابع، محدودیتهای اعتباری و فرسودگی بخشی از زیرساختهای رفاهی و اقامتی، از جمله موضوعاتی است که مدیریت دانشگاه با آن روبهروست.
رئیس دانشگاه شیراز ادامه داد: انتظارها از دانشگاهها افزایش یافته است، اما منابع متناسب با این انتظارات در اختیار مراکز علمی قرار نگرفته و نحوه توزیع اعتبارات نیز با چالشهایی همراه است.
او با اشاره به ظرفیت رسانه ملی در طرح مسائل علمی و آموزشی اظهار کرد: رسانه باید در برنامههایی مانند «صدرا» به صورت تحلیلی به مسائل و آسیبهای ساختاری آموزش عالی بپردازد تا صدای منطق و اصلاحات در این حوزه بیشتر شنیده شود.
افشاریفر افزود: تعامل دانشگاه شیراز و صدا و سیمای فارس در مقایسه با گذشته افزایش یافته است و میتوان با تعریف همکاریهای راهبردی، زمینه افزایش اثرگذاری رسانه در موضوعات کلان علمی و فناوری را فراهم کرد.
رئیس دانشگاه شیراز با تأکید بر ضرورت شناسایی دانشجویان خلاق و مستعد و مشارکت دادن آنان در تولید محتوای رسانهای گفت: این اقدام علاوه بر شناسایی و معرفی استعدادها، میتواند به پویایی فضای دانشگاه و خوابگاهها و افزایش مشارکت مستقیم دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی کمک کند.
منبع: صداوسیمای فارس