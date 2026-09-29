باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- محمدحسین ایمانی خوشخو، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ، با اشاره به ظرفیتهای پژوهشی این دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه علم و فرهنگ از ظرفیت مجموعههای پژوهشی جهاد دانشگاهی از جمله پژوهشگاه رویان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مجموعههای فعال در حوزه گیاهان دارویی بهره میگیرد و در برخی حوزهها نیز رشتههای مشترک با این پژوهشگاهها دارد.
وی افزود: دانشجویان دانشگاه همچنین از ظرفیت پژوهشگاههای بزرگ کشور از جمله پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و دیگر مراکز علمی استفاده میکنند و تفاهمنامههای منعقدشده میان دانشگاه و این مراکز، امکان بهرهمندی دانشجویان و اعضای هیئت علمی از امکانات و ظرفیتهای پژوهشی آنها را فراهم کرده است.
ایمانی خوشخو با اشاره به رشتههای مشترک دانشگاه علم و فرهنگ با پژوهشگاه رویان در حوزههای سلولی، مولکولی و سلولهای بنیادی گفت: هر سال رتبههای برتر کنکور کارشناسی ارشد و دکتری، از جمله رتبههای زیر ۱۰، دانشگاه علم و فرهنگ را انتخاب میکنند؛ چراکه دانشجویان این رشتهها از همان سالهای نخست تحصیل، امکان حضور و فعالیت در محیطهای پژوهشی را دارند و از ظرفیتهای تخصصی پژوهشگاهها استفاده میکنند.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ با تأکید بر حمایت از پژوهشهای دانشجویی اظهار کرد: هر دانشجویی که ایدهای علمی و پژوهشی داشته باشد، پس از تأیید استاد و معاونت پژوهشی، میتواند از حمایت مالی و امکانات دانشگاه برای اجرای ایده خود برخوردار شود.
وی همچنین به فعالیت نشریات علمی دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانشگاه علم و فرهنگ دارای نشریات تخصصی با رتبههای علمی «الف» و «ب» است و آزمایشگاههای مهندسی عمران، برق و علوم زیستی دانشگاه نیز در شبکه آزمایشگاهی کشور قرار دارند.
ایمانی خوشخو با اشاره به برنامه جدید دانشگاه برای ارزیابی توانمندیهای دانشجویان گفت: دانشگاه علم و فرهنگ در کنار کارنامه آموزشی، دو کارنامه دیگر شامل «کارنامه مهارتی» و «کارنامه فرهنگی» را برای دانشجویان طراحی کرده است.
وی ادامه داد: در کارنامه مهارتی، توانمندیهای دانشجو در حوزههایی مانند فناوری اطلاعات، طراحی، بازاریابی، اشتغال، توسعه فردی و شغلی، ارتباطات، قدرت تحلیل و تفکر، تعامل بینفردی، مسئولیتپذیری، مدیریت و رهبری، حرفهگری، تبدیل مهارت به شغل، کار تیمی و سواد دیجیتال ثبت و از سوی دانشگاه تأیید میشود.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ افزود: هدف از اجرای این طرح آن است که فارغالتحصیل علاوه بر مدرک تحصیلی، بتواند توانمندیهای واقعی خود را نیز به کارفرما ارائه کند؛ چراکه در بازار کار امروز، صرف داشتن مدرک تحصیلی کافی نیست و کارفرمایان بیش از هر چیز به دنبال این هستند که بدانند فرد چه مهارتهایی دارد و چه کاری از او برمیآید.
وی با اشاره به اهمیت مهارتآموزی در کاهش بیکاری فارغالتحصیلان گفت: فاصله میان تعداد فارغالتحصیلان و نیازهای واقعی جامعه یکی از عوامل بیکاری است، اما بخش دیگری از این مسئله به این بازمیگردد که برخی فارغالتحصیلان مهارتهای مورد نیاز بازار کار را ندارند. تلاش ما این است که با اجرای کارنامه مهارتی، بخشی از این فاصله را کاهش دهیم.
ایمانی خوشخو همچنین از طراحی «کارنامه فرهنگی» خبر داد و گفت: در این کارنامه، توانمندیهای دانشجویان در حوزههایی مانند فهم سیاسی، مشارکت اجتماعی، فعالیتهای هنری، کار تیمی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی ثبت و تأیید میشود.
وی تأکید کرد: میان «فهم سیاسی» و «کار سیاسی» تفاوت وجود دارد و دانشگاه باید زمینهای را فراهم کند که دانشجو بتواند با آگاهی و نگاه نقادانه در مسائل جامعه نقشآفرینی کند.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ با اشاره به فعالیت کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها افزود: برگزاری کرسیهای آزاداندیشی فرصتی برای گفتوگو، نقد و بیان دیدگاههای مختلف دانشجویان است و میتواند به افزایش فهم و آگاهی اجتماعی و سیاسی آنان کمک کند.
ایمانی خوشخو با اشاره به جایگاه دانشگاه علم و فرهنگ گفت: این دانشگاه اکنون در ۱۰ رتبهبندی ملی و بینالمللی حضور دارد و در رتبهبندیهای مربوط به دانشگاههای غیردولتی نیز جایگاه قابل توجهی به دست آورده است.
وی از انتشار هفت نشریه تخصصی، برگزاری ۲۰ همایش ملی و بینالمللی طی سه سال گذشته و برگزاری بیش از ۸۰ نشست تخصصی در این مدت خبر داد و افزود: دانشگاه علم و فرهنگ همچنین حدود ۳۰۰ دانشجوی بینالمللی دارد.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ ادامه داد: در سه سال اخیر، انجمنهای علمی، فرهنگی و هنری دانشگاه نیز موفقیتهای متعددی کسب کردهاند که از جمله آنها میتوان به کسب رتبه برتر انجمن علمی شهرسازی و رتبه نخست هنرهای نمایشی در جشنواره حرکت اشاره کرد.
وی افزود: دانشگاه دارای ۹۹ انجمن علمی، فرهنگی و هنری است و مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه نیز موفق به کسب نشان طلا در میان دانشگاههای کشور شده است.
ایمانی خوشخو با اشاره به توسعه فعالیتهای دانشگاه در حوزه هوش مصنوعی گفت: دانشگاه علم و فرهنگ پیش از این نیز در مقاطع مختلف رشتههای متعددی در حوزه کامپیوتر و هوش مصنوعی داشته است و اکنون با تجمیع این ظرفیتها، دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر دانشگاه راهاندازی شده و افتتاح آن نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: فعالیت این دانشکده از صفر آغاز نمیشود، بلکه مجموعهای از رشتهها و ظرفیتهای آموزشی موجود در مقاطع کارشناسی تا دکتری در حوزه هوش مصنوعی و کامپیوتر در آن تجمیع شده است.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت «پارک ملی علوم، فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی» اشاره کرد و گفت: این پارک با هدف حمایت از ایدههای نوآورانه، بهویژه در حوزه علوم انسانی و صنایع فرهنگی، شکل گرفته است.
وی اظهار کرد: تاکنون حدود ۲۰۰ شرکت در این پارک مورد حمایت قرار گرفتهاند که بخش قابل توجهی از آنها توسط جوانان و صاحبان ایدههای نو راهاندازی شده است.
ایمانی خوشخو افزود: میانگین سنی فعالان و صاحبان شرکتهای مستقر در این مجموعه پایین است و بسیاری از آنها فعالیت خود را با یک ایده آغاز کردهاند و پس از دریافت حمایتهای لازم، شرکت خود را به ثبت رسانده و وارد مرحله رشد شدهاند.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی شرکتهای فعال در حوزه صنایع فرهنگی گفت: بخشی از این مجموعهها پس از طی دوره رشد از پارک خارج شده و به کسبوکارهای بالغ تبدیل شدهاند.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ همچنین از وجود حدود پنج هزار مترمربع فضای کاری و حمایتی برای شرکتهای فعال در پارک خبر داد و گفت: تأمین فضا، حمایت از شرکتها و استفاده از ظرفیتهای قانونی پارکهای علم و فناوری، از جمله امکاناتی است که برای کمک به رشد این کسبوکارها در نظر گرفته شده است.
ایمانی خوشخو با اشاره به برگزاری سومین دوره جایزه تعالی گردشگری گفت: این رویداد با هدف ارزیابی و معرفی مجموعههای برتر حوزه گردشگری برگزار میشود و در دوره جدید، حدود ۱۰۰ مجموعه برای حضور و ارزیابی اعلام آمادگی کردهاند.
وی افزود: پس از ارزیابیهای انجامشده، مجموعههای برتر در بخشهایی همچون هتلها، مراکز اقامتی، خدمات مسافرتی و سایر حوزههای مرتبط با گردشگری شناسایی شدهاند.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ همچنین از برگزاری رویداد حمایت از کسبوکارهای خلاق بانوان خبر داد و گفت: این رویداد با همکاری مجموعههای مرتبط و با هدف معرفی و حمایت از کسبوکارهایی برگزار میشود که توسط بانوان راهاندازی شدهاند.
وی همچنین با اشاره به رویداد «مانوین» در حوزه صنایع خلاق اظهار کرد: این رویداد در اصفهان برگزار میشود و پارک ملی علوم، فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی و شرکتهای آن نیز در این رویداد حضور فعالی خواهند داشت.
ایمانی خوشخو ادامه داد: جشنواره صنایع خلاق وزارت علوم نیز با مشارکت و حمایت این مجموعه برگزار خواهد شد و دانشگاه علم و فرهنگ و پارک ملی علوم، فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی در اجرای آن نقش خواهند داشت.
وی از پیگیری همکاریهای فرهنگی در چارچوب کشورهای عضو بریکس نیز خبر داد و گفت: پارک در حوزه همکاریهای فرهنگی بریکس، از جمله در زمینه فیلمهای داستانی ویژه کودکان و دیگر فعالیتهای فرهنگی، ارتباطاتی را دنبال میکند که نتایج آن در آینده اعلام خواهد شد.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ با بیان اینکه این دانشگاه اکنون نزدیک به ۱۰ هزار دانشجو دارد، گفت: این دانشجویان در ۱۰۶ رشته از مقطع کارشناسی تا دکتری تحصیل میکنند و حدود ۸۰۰ عضو هیئت علمی، اعم از اعضای رسمی و مدعو، با دانشگاه همکاری دارند.
وی در پایان اظهار کرد: تلاش ما این است که دانشگاه علم و فرهنگ سهم خود را در تربیت و توانمندسازی جوانان کشور ایفا کند و در عین حال بار مالی بیشتری بر دولت تحمیل نکند.
ایمانی خوشخو با اشاره به شرایط اقتصادی دانشگاههای کشور گفت: با وجود افزایش هزینههای جاری، تلاش کردهایم افزایش شهریه دانشگاه کمتر از میزان افزایش هزینهها و تورم باشد و با شناسایی منابع و حمایت جهاد دانشگاهی، پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان را نیز با نظم و ثبات بیشتری دنبال کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات در حوزه آموزش، پژوهش، مهارتآموزی، فرهنگ، فناوری و کارآفرینی، با هدف ارتقای جایگاه دانشگاه علم و فرهنگ و ایفای نقش مؤثرتر آن در نظام آموزش عالی کشور دنبال میشود.