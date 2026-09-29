باشگاه خبرنگاران جوان - شماری از کارگران هپکو اراک روز سه‌شنبه با اجتماع مقابل درب ورودی این شرکت، خواستار رسیدگی مسئولان به مسایل صنفی و مشکلات این واحد صنعتی شدند.

خواسته اجتماع کنندگان که حدود ۳۰۰ نفر بودند، انتصاب یک مدیر کارآمد و با اهلیت صنعتی در این واحد تولیدی، انعقاد قرارداد کار و پرداخت حقوق شهریورماه بود.

مسائل کارگران هپکو با محوریت تداوم تولید در حال پیگیری است

فرماندار اراک گفت: مسائل مربوط به کارگران شرکت هپکو و روند فعالیت این مجموعه با محوریت رفع موانع تولید، ترخیص کالا و پیگیری موضوعات مرتبط با تامین اجتماعی (سهامدار اصلی شرکت) در حال بررسی و پیگیری است.

عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی عنوان کرد: موضوعات مطرح‌شده از سوی کارگران هپکو در جلسات و نشست‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و پیگیری‌های لازم برای تعیین تکلیف مسائل موجود در حال انجام است.

وی بیان کرد: بخشی از موضوعات مطرح‌شده به فرآیند ترخیص کالا از گمرک و آغاز فرآیند تولید مربوط است که این موارد از مسیر‌های مرتبط در حال پیگیری می‌باشد تا موانع موجود برطرف شود.

فرماندار اراک ادامه داد: موضوعات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی نیز در حال پیگیری است و تلاش می‌شود مسائل موجود در این بخش تعیین تکلیف شود.

حاج‌علی‌بیگی با اشاره به حضور خود در جمع کارگران هپکو، گفت: روز گذشته در جمع کارگران حضور داشتم و امروز نیز چند نوبت برای پیگیری و بررسی موضوعات در محل شرکت حاضر شدم و مسائل مطرح‌شده از سوی کارگران در حال پیگیری است.

وی تاکید کرد: پیگیری مسائل هپکو در چارچوب وظایف دستگاه‌های مربوطه و با هدف رفع موانع موجود در مسیر فعالیت و تولید این مجموعه دنبال می‌شود.

شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه‌سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد.

هپکو ۲۵ نوع ماشین آلات راه‌سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می‌کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی، چون ژاپن، آلمان و سوئد تولید می‌شود.

شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد.

منبع ایرنا