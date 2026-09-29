باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمدامین صارمی، مدیرعامل آبفای نیشابور در برنامه انعقاد قرار با یک شرکت کنتور هوشمند آب گفت: شاخص برخورداری از آب شرب سالم و بهداشتی در سطح شهرهای شهرستان نیشابور ۱۰۰ درصد و در روستاها بیش از ۹۶ درصد است و در حال حاضر ۲۳۲ روستای شهرستان تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب قرار دارند.
او افزود: طی یک سال اخیر، همانطور که اشاره شد، ۶ حلقه چاه آب شرب فقط برای شهر نیشابور و ۷ حلقه چاه در روستاها حفاری و همچنین ۶ حلقه چاه احیا شده است.
صارمی ادامه داد: علیرغم این اقدامات، صرفاً برای شهر نیشاپور افزایش ۱۰۰ لیتر بر ثانیه برای ظرفیت تولید ایجاد شد، ولی در سرجمع تولید در اوج بار مصرف تابستان گذشته، باز هم ۳۰ لیتر بر ثانیه کاهش تولید داشتیم.
مدیرعامل آبفای نیشابور بیان کرد: این موضوع در کنار ناترازیهای انرژی و ناترازی برق، لزوم برنامهریزی، اقدام، اهتمام در صرفهجویی و مدیریت مصرف را در نیشابور اجتنابناپذیر کرده است.
او گفت: مستحضر هستید که نیشابور ظرفیتهای بزرگ فرهنگی، تاریخی، کشاورزی، صنعتی، گردشگری و انسانی زیادی دارد و استفاده از این ظرفیتها بدون توسعه زیرساختهای مناسب امکانپذیر نخواهد بود. یکی از اساسیترین زیرساختها، آب است و این مسئله امروز و فردای نیشابور بزرگ خواهد بود.
صارمی افزود: ما در شرکت آب و فاضلاب بر پایه همین مسئولیت، دو راهبرد را در پیش گرفتهایم؛ نخست، بازچرخانی پساب و بازیافت آن با راهاندازی پروژه تکمیل خطوط و شبکه و تصفیهخانه فاضلاب شهر نیشابور با ظرفیت ۴۰ هزار مترمکعب در شبانهروز و سرمایهگذاری ۵ هزار میلیارد تومانی، گامی بنیادین برداشتیم تا صنایع، به جای آسیب رساندن به سفرههای آب زیرزمینی، از پساب بازیافتشده بهرهمند شوند.
او ادامه داد: دومین راهبرد، هوشمندسازی و پایش تأسیسات آب است. امروز با همراهی یک شرکت دانشبنیان و در ادامه طرح هوشمندسازی تأسیسات و شبکه آب شرب شهر نیشابور و با حضور نماینده عالی دولت و سایر مهمانان عزیز، تفاهمنامه ارتقای کنترلهای مشترکین آب به کنتور هوشمند را با اولویت مشترکین پرمصرف و دستگاههای اجرایی، در فاز اول برای ۲ هزار کنتور، انشاءالله مبادله میکنیم.
مدیرعامل آبفای نیشابور تصریح کرد: با استفاده از دادههای دقیق، میتوان تصمیمگیریهای علمی و شفاف انجام داد، از هدررفت آب جلوگیری کرد و پایداری شبکه را ارتقاء داد. با شناسایی خودکار نشتیها، کاهش مصرف در ساعات اوج و کنترل هوشمند جریان، میتوان صرفهجویی قابل توجهی در منابع ایجاد کرد و از هدررفت آب جلوگیری کرد.
صارمی گفت: این اقدامات همچنین برای جلوگیری از خطرات احتمالی و خسارات احتمالی و فراهم شدن یک نظام مدیریت آب شفاف و دقیق خواهد بود.