مدیرعامل آبفای نیشابور گفت: شاخص برخورداری از آب شرب سالم و بهداشتی در سطح شهر‌های شهرستان نیشابور ۱۰۰ درصد و در روستا‌ها بیش از ۹۶ درصد است و در حال حاضر ۲۳۲ روستای شهرستان تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - محمدامین صارمی، مدیرعامل آبفای نیشابور در برنامه انعقاد قرار با یک شرکت کنتور هوشمند آب گفت: شاخص برخورداری از آب شرب سالم و بهداشتی در سطح شهر‌های شهرستان نیشابور ۱۰۰ درصد و در روستا‌ها بیش از ۹۶ درصد است و در حال حاضر ۲۳۲ روستای شهرستان تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب قرار دارند.

او افزود: طی یک سال اخیر، همان‌طور که اشاره شد، ۶ حلقه چاه آب شرب فقط برای شهر نیشابور و ۷ حلقه چاه در روستا‌ها حفاری و همچنین ۶ حلقه چاه احیا شده است.

صارمی ادامه داد: علیرغم این اقدامات، صرفاً برای شهر نیشاپور افزایش ۱۰۰ لیتر بر ثانیه برای ظرفیت تولید ایجاد شد، ولی در سرجمع تولید در اوج بار مصرف تابستان گذشته، باز هم ۳۰ لیتر بر ثانیه کاهش تولید داشتیم.

مدیرعامل آبفای نیشابور بیان کرد: این موضوع در کنار ناترازی‌های انرژی و ناترازی برق، لزوم برنامه‌ریزی، اقدام، اهتمام در صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را در نیشابور اجتناب‌ناپذیر کرده است.

او گفت: مستحضر هستید که نیشابور ظرفیت‌های بزرگ فرهنگی، تاریخی، کشاورزی، صنعتی، گردشگری و انسانی زیادی دارد و استفاده از این ظرفیت‌ها بدون توسعه زیرساخت‌های مناسب امکان‌پذیر نخواهد بود. یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌ها، آب است و این مسئله امروز و فردای نیشابور بزرگ خواهد بود.

صارمی افزود: ما در شرکت آب و فاضلاب بر پایه همین مسئولیت، دو راهبرد را در پیش گرفته‌ایم؛ نخست، بازچرخانی پساب و بازیافت آن با راه‌اندازی پروژه تکمیل خطوط و شبکه و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر نیشابور با ظرفیت ۴۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز و سرمایه‌گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی، گامی بنیادین برداشتیم تا صنایع، به جای آسیب رساندن به سفره‌های آب زیرزمینی، از پساب بازیافت‌شده بهره‌مند شوند.

او ادامه داد: دومین راهبرد، هوشمندسازی و پایش تأسیسات آب است. امروز با همراهی یک شرکت دانش‌بنیان و در ادامه طرح هوشمندسازی تأسیسات و شبکه آب شرب شهر نیشابور و با حضور نماینده عالی دولت و سایر مهمانان عزیز، تفاهم‌نامه ارتقای کنترل‌های مشترکین آب به کنتور هوشمند را با اولویت مشترکین پرمصرف و دستگاه‌های اجرایی، در فاز اول برای ۲ هزار کنتور، ان‌شاءالله مبادله می‌کنیم.

مدیرعامل آبفای نیشابور تصریح کرد: با استفاده از داده‌های دقیق، می‌توان تصمیم‌گیری‌های علمی و شفاف انجام داد، از هدررفت آب جلوگیری کرد و پایداری شبکه را ارتقاء داد. با شناسایی خودکار نشتی‌ها، کاهش مصرف در ساعات اوج و کنترل هوشمند جریان، می‌توان صرفه‌جویی قابل توجهی در منابع ایجاد کرد و از هدررفت آب جلوگیری کرد.

صارمی گفت: این اقدامات همچنین برای جلوگیری از خطرات احتمالی و خسارات احتمالی و فراهم شدن یک نظام مدیریت آب شفاف و دقیق خواهد بود.

برچسب ها: وزارت نیرو ، کنتور هوشمند آب
خبرهای مرتبط
یادداشت|
روایت نیروگاه شهدای پاکدشت از روز‌های جنگ؛ پایداری در خط مقدم تولید برق
اجرای بازار بهره‌وری آب به کجا رسید؟
ساخت کنتور هوشمند آب با قابلیت ذخیره سازی اطلاعات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
چک تضمین‌شده جایگزین چک رمزدار شد
اجرای فاز دوم مسکن استیجاری/ واگذاری واحدهای سازمانی دستگاه‌ها آغاز شد + فیلم
نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم/ قیمت دام زنده کاهشی شد
پرواز‌های نجف همچنان متوقف است/ روزانه ۶۰ سورتی پرواز در فرودگاه امام داریم
تمرکز بر واحدهای کوچک‌متراژ/ تسهیلات ارزان‌قیمت با شرط رعایت الگوی مصرف
با تاخیر در اعلام قیمت تضمینی کشاورزان در سردرگمی به سر می‌برند
امروز سرنوشت قیمت تضمینی گندم مشخص می‌شود؟
تصویب بیش از ۲۷۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در شش ماه نخست امسال
تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز از میدان مشترک پارس جنوبی
سازوکار‌های جدید مولدسازی دارایی‌های دولت مشخص شد
آخرین اخبار
۱۰۰ درصد شهر‌های نیشابور از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار هستند/ اجرای طرح‌های هوشمندسازی و بازچرخانی آب
تقویت ساماندهی زنجیره بازیافت در کشور
۳تا ۵ برابر قیمت جهانی مواد اولیه به دست تولید کنندگان پلیمر می‌رسد
امروز سرنوشت قیمت تضمینی گندم مشخص می‌شود؟
۸۵ درصد مصرف گاز زمستانی به بخش خانگی و صنایع جزء اختصاص دارد
تمرکز بر واحدهای کوچک‌متراژ/ تسهیلات ارزان‌قیمت با شرط رعایت الگوی مصرف
گزارش‌های شرکت‌ها به کمک بورس آمد؛ مدیریت ریسک همچنان ضروری
مصرف سالانه ۱۰ میلیون تن گندم در واحدهای خبازی/ضرورت واردات ماهانه ۶۰۰ هزار تن گندم
افزایش مبادلات تجاری ایران و جمهوری آذربایجان در ۶ ماه گذشته
مراکز چندمنظوره امداد جاده‌ای راهکاری برای کاهش سوانح
تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز از میدان مشترک پارس جنوبی
پرواز‌های نجف همچنان متوقف است/ روزانه ۶۰ سورتی پرواز در فرودگاه امام داریم
سازوکار‌های جدید مولدسازی دارایی‌های دولت مشخص شد
تصویب بیش از ۲۷۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در شش ماه نخست امسال
با تاخیر در اعلام قیمت تضمینی کشاورزان در سردرگمی به سر می‌برند
اجرای فاز دوم مسکن استیجاری/ واگذاری واحدهای سازمانی دستگاه‌ها آغاز شد + فیلم
چک تضمین‌شده جایگزین چک رمزدار شد
نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم/ قیمت دام زنده کاهشی شد
تکذیب برخی اظهارنظر‌های منتسب به وزیر اقتصاد درباره وضعیت اقتصادی کشور
سامانه واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور غیر فعال شد
پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی در «بام» بانک ملی
عراق در حال انجام هماهنگی‌ها برای تسهیل ارائه خدمات به ایرلاین‌های ایرانی است
کاهش کیفیت هوا در نواحی شمال غرب کشور از فردا تا جمعه
وارسی گسترده سامانه‌های ناوبری برای صیانت از ایمنی آسمان
سامانه خوداظهاری نیرو‌های شرکتی راه‌اندازی شد
۸۵۰ هزار قلاده سگ گله و صاحب‌دار تحت پوشش برنامه واکسیناسیون قرار دارد
وقوع آتش سوزی عرصه‌ها محدود به فصل خاصی نیست
رشد ۹۰ درصدی تخلیه کالای اساسی در بنادر شمالی/ تخلیه کشتی‌های غلات از ۱۰ روز به ۳ روز کاهش یافت
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۶ مهر
کاهش ۵.۸ درصدی مصرف گاز خانگی با مشارکت مردمی