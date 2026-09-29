باشگاه خبرنگاران جوان - چهلستون با ۶۷ هزار متر مربع مساحت، یکی از مشهورترین بناهای اصفهان است؛ ۲۰ ستون ورودی این عمارت با انعکاس در آب، ۴۰ ستون را پدیدار میکنند. در کنار آن، منارجنبان با دو مناره هفتونیممتری و آتشگاه قدیمی اصفهان، بخشی از جلوههای معماری پیش از صفوی و تاریخ دور این شهر را روایت میکنند.
مذهب نیز از دیرباز در زندگی مردم اصفهان نقش پررنگی داشته و مساجدی چون عقیق، علیقلیآقا، مقصودبیک، رکنالملک و مسجد جامع عباسی همچنان از نمادهای این پیوند هستند. گلزار شهدای جنوب پل خواجو و بیش از ۲۱ هزار شهید استان در جنگ تحمیلی نیز بخشی از روایت باورهای مذهبی و تاریخی مردم اصفهان است.