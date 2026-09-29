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اصفهان؛ جایی که تاریخ در بنا‌های شهر زنده است + فیلم

اصفهان با بنا‌هایی از آتشگاه باستانی و منارجنبان تا چهلستون و مسجد امام، روایتگر تاریخی طولانی از معماری، مذهب و فرهنگ این شهر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهلستون با ۶۷ هزار متر مربع مساحت، یکی از مشهورترین بناهای اصفهان است؛ ۲۰ ستون ورودی این عمارت با انعکاس در آب، ۴۰ ستون را پدیدار می‌کنند. در کنار آن، منارجنبان با دو مناره هفت‌ونیم‌متری و آتشگاه قدیمی اصفهان، بخشی از جلوه‌های معماری پیش از صفوی و تاریخ دور این شهر را روایت می‌کنند.

مذهب نیز از دیرباز در زندگی مردم اصفهان نقش پررنگی داشته و مساجدی چون عقیق، علیقلی‌آقا، مقصودبیک، رکن‌الملک و مسجد جامع عباسی همچنان از نمادهای این پیوند هستند. گلزار شهدای جنوب پل خواجو و بیش از ۲۱ هزار شهید استان در جنگ تحمیلی نیز بخشی از روایت باورهای مذهبی و تاریخی مردم اصفهان است.

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