فرمانده انتظامی شهرستان خمام از شناسایی و دستگیری متهم یک پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی با تعهد ارزی رفع‌نشده به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ "ایمان جهاندیده" اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۱ خمام در پی هماهنگی قضائی مبنی بر دستگیری فردی به اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال، با انجام اقدامات پلیسی و تخصصی متهم را شناسایی کردند.
وی افزود: متهم ۴۵ ساله پس از تکمیل تحقیقات و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

 فرمانده انتظامی شهرستان خمام با تأکید بر رصد فعالیت‌های اقتصادی و ارزی خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که از بستر‌های تجاری و ارزی برای اخلال در نظام اقتصادی سوءاستفاده کنند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

منبع:اطلاع رسانی پلیس گیلان 

برچسب ها: ارز ، پلیس
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