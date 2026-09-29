عربستان بارگیری نفت خام از بندر ینبع در دریای سرخ را از سر گرفته است.

باشگاه  خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عربستان سعودی بارگیری نفت خام از بندر ینبع در دریای سرخ را پس از ازسرگیری فعالیت خط لوله «شرق-غرب» از سر گرفته است؛ اقدامی که می‌تواند چشم‌انداز صادرات نفت از منطقه خاورمیانه را بهبود بخشد.

بر اساس داده‌های کشتیرانی و اظهارات منابع تجاری، حملات پهپادی که عربستان سعودی مسئولیت آن را متوجه شبه‌نظامیان عراقی دانسته بود، این کشور را وادار کرد در ۱۱ سپتامبر فعالیت خط لوله شرق-غرب را متوقف کند؛ اقدامی که به توقف صادرات نفت خام از ینبع نیز انجامید. فعالیت این خط لوله سه‌شنبه گذشته از سر گرفته شد.

یک منبع پالایشگاهی در آسیا گفت شرکت نفت دولتی آرامکو عربستان شامگاه دوشنبه برنامه بارگیری محموله‌های ماه اکتبر از ینبع را به مشتریان خود اطلاع داده است. این پالایشگاه همچنین اواخر هفته گذشته یک محموله نفت خام از ینبع دریافت کرده بود.

آرامکو تاکنون به درخواست برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخ نداده است.

ازسرگیری بارگیری نفت در ینبع می‌تواند به افزایش صادرات نفت خام خاورمیانه کمک کند؛ صادراتی که در پی جنگ آمریکا با ایران و کاهش تردد محموله‌ها از تنگه هرمز تحت تأثیر قرار گرفته است. پیش از آغاز درگیری‌ها، حدود یک‌پنجم عرضه نفت جهان از این مسیر عبور می‌کرد.

شرکت ردیابی کشتی‌ها تانکرترکرز روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای آژانس فضایی اروپا (ESA) در تاریخ ۲۷ سپتامبر نشان می‌دهد عربستان سعودی در حال بارگیری نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه نفت خام در پایانه‌های ینبع و «الموجز» بوده است.

الموجز پایانه‌ای در جنوب ینبع است.

تانکرترکرز افزود: «همچنین شاهد بارگیری فرآورده‌های نفتی بودیم. در مجموع، ۴۰ نفتکش را به‌صورت بصری شناسایی کردیم، بدون توجه به وضعیت فعالیت یا میزان نزدیکی آنها به این پایانه‌ها.»

دو منبع تجاری نیز به‌طور جداگانه میزان بارگیری نفت خام از ینبع را از هفته گذشته حدود ۲ میلیون بشکه در روز برآورد کردند.

شرکت کپلر که در زمینه ردیابی و تحلیل بازار‌های انرژی فعالیت می‌کند، ظرفیت فعلی خط لوله شرق-غرب را حدود ۲.۶۵ میلیون بشکه در روز برآورد کرده و انتظار دارد این رقم طی روز‌های آینده به ۳ تا ۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

منبع: رویترز

برچسب ها: صادرات نفت ، عربستان
خبرهای مرتبط
اتحادیه اروپا ۱۱۳ میلیارد دلار بیشتر برای انرژی پرداخت کرده است
عبور ۱۹۸ کشتی تجاری از باب‌المندب طی پنج روز
حضور برخی کشور‌های منطقه در نشست محرمانه نتانیاهو در امارات
انصارالله: عربستان طی ۲۴ ساعت ۳۸ حمله هوایی و موشکی انجام داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: جنگ با ایران به‌زودی پایان می‌یابد
واکنش نتانیاهو به چاقوکشی در پرواز دبی به تل‌آویو
اتهام‌زنی انگلیس علیه ایران درباره حادثه فیرفورد
انفجار خط لوله گاز در حومه دمشق/ سه واحد نیروگاه از مدار خارج شد
بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر در اعتراضات دانش‌آموزان در فرانسه
یک‌پنجم سمت‌های ارشد در نیروهای مسلح آمریکا حذف می‌شود
تملق‌گویی روته برای ترامپ: ورود آمریکا به جنگ با ایران ضروری بود
فلای‌دبی پرواز‌های خود به مقصد و از مبدأ سرزمین‌های اشغالی را تعلیق کرد
بحرین به یگان چندملیتی پهپادی سنتکام می‌پیوندد
قیمت نفت ۲.۵ درصد افزایش یافت
آخرین اخبار
فلای‌دبی پرواز‌های خود به مقصد و از مبدأ سرزمین‌های اشغالی را تعلیق کرد
تملق‌گویی روته برای ترامپ: ورود آمریکا به جنگ با ایران ضروری بود
شمار شهدای خبرنگار فلسطینی در غزه به ۲۶۳ نفر رسید
انفجار خط لوله گاز در حومه دمشق/ سه واحد نیروگاه از مدار خارج شد
ترامپ: جنگ با ایران به‌زودی پایان می‌یابد
بحرین به یگان چندملیتی پهپادی سنتکام می‌پیوندد
یک‌پنجم سمت‌های ارشد در نیروهای مسلح آمریکا حذف می‌شود
روسیه سفیر دانمارک را احضار کرد
اتهام‌زنی انگلیس علیه ایران درباره حادثه فیرفورد
آژانس هوانوردی اتحادیه اروپا درباره خطرات حریم هوایی عربستان هشدار داد
قیمت نفت ۲.۵ درصد افزایش یافت
امتیازدهی کره جنوبی به ترامپ برای کاهش تعرفه‌ها
روسیه: کارخانه‌های تولید تسلیحات برای اوکراین در اروپا اهداف نظامی مشروع هستند
واکنش نتانیاهو به چاقوکشی در پرواز دبی به تل‌آویو
اسپانیا و فرانسه از احتمال بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا استقبال کردند
تشدید بحران سیاسی رومانی؛ پارلمان بار دیگر به دولت پیشنهادی رأی اعتماد نداد
حماس: تشدید حملات اسرائیل در غزه فرصت اجرای توافق آتش‌بس را تضعیف می‌کند
هفت شهید در حملات امروز رژیم صهیونیستی به غزه
بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر در اعتراضات دانش‌آموزان در فرانسه
مورخ اسرائیلی: مقایسه سران اسرائیل با چنگیزخان توهین به مغولان است
هشدار درباره جهش ۳۰۰ پوندی قبوض انرژی خانوار‌های انگلیسی
سوریه: اخراج ۷۰۰ هزار پناهجوی سوری از آلمان صحت ندارد
ابهام درباره پرواز فلای‌دبی؛ روایت‌ها از تلاش خلبان برای سرنگونی هواپیما
رئیس ستاد ارتش اسرائیل سفر به آمریکا را به دلیل وضعیت امنیتی اسرائیل لغو کرد
الزیدی: ماموریت ائتلاف تمام شد، اما همکاری با آن ادامه دارد
دیدار پادشاه بحرین با فرمانده انگلیسی در سایه تنش‌های منطقه
پایان رسمی عملیات «عزم راسخ» آمریکا در عراق
نخست‌وزیر قطر: میانجی‌گری دشوار است، اما ادامه می‌دهیم
از ادعای ربایش هواپیما تا فرود در عربستان؛ رفتار مشکوک اسرائیل
ترامپ: با چین کنار می‌آییم با کانادا نه!