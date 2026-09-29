عربستان بارگیری نفت خام از بندر ینبع در دریای سرخ را از سر گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عربستان سعودی بارگیری نفت خام از بندر ینبع در دریای سرخ را پس از ازسرگیری فعالیت خط لوله «شرق-غرب» از سر گرفته است؛ اقدامی که میتواند چشمانداز صادرات نفت از منطقه خاورمیانه را بهبود بخشد.
بر اساس دادههای کشتیرانی و اظهارات منابع تجاری، حملات پهپادی که عربستان سعودی مسئولیت آن را متوجه شبهنظامیان عراقی دانسته بود، این کشور را وادار کرد در ۱۱ سپتامبر فعالیت خط لوله شرق-غرب را متوقف کند؛ اقدامی که به توقف صادرات نفت خام از ینبع نیز انجامید. فعالیت این خط لوله سهشنبه گذشته از سر گرفته شد.
یک منبع پالایشگاهی در آسیا گفت شرکت نفت دولتی آرامکو عربستان شامگاه دوشنبه برنامه بارگیری محمولههای ماه اکتبر از ینبع را به مشتریان خود اطلاع داده است. این پالایشگاه همچنین اواخر هفته گذشته یک محموله نفت خام از ینبع دریافت کرده بود.
آرامکو تاکنون به درخواست برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخ نداده است.
ازسرگیری بارگیری نفت در ینبع میتواند به افزایش صادرات نفت خام خاورمیانه کمک کند؛ صادراتی که در پی جنگ آمریکا با ایران و کاهش تردد محمولهها از تنگه هرمز تحت تأثیر قرار گرفته است. پیش از آغاز درگیریها، حدود یکپنجم عرضه نفت جهان از این مسیر عبور میکرد.
شرکت ردیابی کشتیها تانکرترکرز روز سهشنبه در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد تصاویر ماهوارهای آژانس فضایی اروپا (ESA) در تاریخ ۲۷ سپتامبر نشان میدهد عربستان سعودی در حال بارگیری نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه نفت خام در پایانههای ینبع و «الموجز» بوده است.
الموجز پایانهای در جنوب ینبع است.
تانکرترکرز افزود: «همچنین شاهد بارگیری فرآوردههای نفتی بودیم. در مجموع، ۴۰ نفتکش را بهصورت بصری شناسایی کردیم، بدون توجه به وضعیت فعالیت یا میزان نزدیکی آنها به این پایانهها.»
دو منبع تجاری نیز بهطور جداگانه میزان بارگیری نفت خام از ینبع را از هفته گذشته حدود ۲ میلیون بشکه در روز برآورد کردند.
شرکت کپلر که در زمینه ردیابی و تحلیل بازارهای انرژی فعالیت میکند، ظرفیت فعلی خط لوله شرق-غرب را حدود ۲.۶۵ میلیون بشکه در روز برآورد کرده و انتظار دارد این رقم طی روزهای آینده به ۳ تا ۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
منبع: رویترز