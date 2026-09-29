معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس از ارجاع موضوع تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی به شورای تأمین استان خبر داد و بر شناسایی و بررسی واحدهای دارای مشکل به تفکیک شهرستان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست کمیسیون کارگری استان فارس، مهمترین مسائل و مطالبات جامعه کار و تلاش استان با حضور مدیران ارشد فارس و نمایندگان تشکلهای کارگری بررسی و بر پیگیری مصوبات و رفع مشکلات موجود تأکید شد.
در این نشست، نمایندگان تشکلهای کارگری استان فارس به بیان مهمترین دغدغهها و مطالبات جامعه کار و تلاش پرداختند.
وضعیت درمان جامعه کارگری، اتباع، ورزش کارگری، حملونقل و مشکلات کامیونداران، تعدیل نیروی کار و ایمنی کارگران از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
سید احمد احمدیزاده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی نمایندگان تشکلهای کارگری اظهار کرد: تمامی موارد مطرحشده در این نشست مکتوب شده و پیگیری آنها با برنامه زمانبندی مشخص در دستور کار قرار خواهد گرفت تا مشکلات مطرحشده تا مرحله حصول نتیجه دنبال شود.
او درباره موضوع تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی استان نیز گفت: این موضوع به شورای تأمین استان ارجاع شده و همواره تأکید بر این بوده است که روند تعدیل نیرو به گونهای مدیریت و پیگیری شود که کارگران و خانوادههای آنان با مشکلات بیشتری مواجه نشوند.
احمدیزاده افزود: ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس باید با همکاری تشکلهای کارگری، فهرست واحدهای تولیدی دارای مشکل و واحدهایی را که با تعدیل نیرو مواجه هستند، به تفکیک شهرستان تهیه و احصا کند تا مسائل این واحدها بهصورت مشخص مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس همچنین بر ضرورت توجه جدی به ایمنی کارگران تأکید کرد و گفت: رعایت الزامات ایمنی در محیطهای کار باید با جدیت دنبال شود و موارد ضروری و خارج از نوبت نیز در دستور کار کمیسیون کارگری قرار گیرد.
او با تأکید بر ضرورت مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی در تصمیمگیریهای مرتبط با جامعه کارگری اظهار کرد: موضوعات مرتبط با ذینفعان جامعه کار و تلاش استان باید با مشارکت نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی بررسی شود و از ظرفیت این تشکلها در فرآیند تصمیمگیری استفاده شود.
احمدیزاده همچنین بر استفاده از ظرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیگیری و رفع مشکلات رانندگان تأکید کرد و افزود: دبیرخانه کمیسیون کارگری باید مصوبات جلسات را در قالب جدولی مشخص، همراه با برنامه زمانبندی و دستگاه مسئول هر اقدام تهیه کند تا جلسات کمیسیون از خروجی روشن و قابل پیگیری برخوردار باشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از جامعه کار و تلاش و کارفرمایان استان گفت: جامعه کار و تلاش همواره در برهههای سخت در کنار نظام و کشور بوده است و همکاری این قشر و کارفرمایان در جریان جنگ ۱۲ روزه و چهلروزه اخیر شایسته قدردانی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس بر ضرورت ثبت و مستندسازی اقدامات جامعه کار و تلاش در جریان جنگ اخیر نیز تأکید کرد و گفت: اقدامات شاخصی که در این دوران از سوی جامعه کارگری، کارفرمایی و واحدهای تولیدی استان انجام شده است باید بهصورت مستند ثبت شود تا ضمن حفظ این سوابق، مورد استفاده آیندگان قرار گیرد.
احمدیزاده با اشاره به مسئولیت مدیران در قبال جامعه کار و تلاش اظهار کرد: همه ما مسئولیتهایی را پذیرفتهایم و باید در مسیر رفع مشکلات مردم و جامعه کار و تلاش گام برداریم.
او همچنین با گرامیداشت یاد رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس افزود: بسیاری از رزمندگان با آگاهی از مسیر دشوار پیشرو، وصیتنامههای خود را نوشتند و در راه دفاع از کشور و ارزشهای ملی و دینی به شهادت رسیدند. رزمندگان استان فارس نیز در دوران جنگ تحمیلی با شجاعت در میدان نبرد حضور یافتند و بسیاری از آنان در مناطق جنوبی کشور از خاک ایران دفاع کردند.
تأکید بر حمایت از واحدهای صنعتی و جامعه کار و تلاش
مدیرکل سیاسی استانداری فارس نیز در این نشست با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر گفت: بخشی از واحدهای صنعتی استان در پی مشکلات اخیر و آثار تحریمها با چالشهایی مواجه شدهاند و نیازمند حمایت هستند. در شرایط کنونی باید دغدغههای تولیدکنندگان، کارگران و جامعه کار و تلاش شنیده و برای رفع آنها چارهاندیشی شود.
سید کمال علوی اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی مشکلات جامعه کارگری استان در شرایط کنونی برگزار شد تا با همافزایی دستگاههای مختلف، زمینه کاهش مشکلات جامعه کار و تلاش فراهم شود و بتوانیم این شرایط دشوار را با کمترین آسیب پشت سر بگذاریم.
او با اشاره به شرایط آغاز به کار دولت چهاردهم افزود: دولت چهاردهم فعالیت خود را در شرایطی دشوار و همراه با مسائل مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی آغاز کرد و در ادامه نیز کشور با چالشهای متعددی مواجه شد. با وجود این شرایط، دولت تلاش کرده است نیازهای اساسی مردم تأمین شود و اقشار مختلف جامعه با کمبود کالاهای ضروری مواجه نشوند.
مدیرکل سیاسی استانداری فارس ادامه داد: دولت در کنار مردم و اقشار مختلف جامعه قرار دارد و دستگاههای اجرایی نیز برای کاهش آثار مشکلات موجود و حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در تلاش هستند.
فارس در جایگاه دوم کشور از نظر تعداد تشکلهای کارگری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت تشکلهای کارگری استان گفت: فارس با یکهزار و ۱۰۴ تشکل کارگری، پس از تهران در جایگاه دوم کشور قرار دارد.
سعید بیاری افزود: یکی از ظرفیتهای مهم تشکلهای کارگری استان فارس، حضور فعال آنها در شناسایی و پیگیری مشکلات جامعه کار و تلاش است. این تشکلها تلاش میکنند مطالبات و نارضایتیهای احتمالی جامعه کارگری در مراحل اولیه شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
او ادامه داد: در دولت چهاردهم شاهد کمترین چالشها و مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی در استان فارس بودهایم و برگزاری این نشست نیز با هدف شنیدن مستقیم مسائل و مطالبات جامعه کار و تلاش و بررسی راهکارهای رفع آنها انجام شد.
بیاری تأکید کرد: تمامی مطالبات مطرحشده در این نشست پیگیری خواهد شد و در مواردی که نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی باشد، موضوعات از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال خواهد شد.
در ابتدای این نشست نیز تعدادی از نمایندگان تشکلهای کارگری استان فارس، مسائل، مشکلات و مطالبات جامعه کار و تلاش را مطرح کردند و مدیران ارشد استان ضمن شنیدن دیدگاهها و دغدغههای آنان، بر پیگیری موضوعات مطرحشده و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات تأکید کردند.
منبع: استانداری فارس