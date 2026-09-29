رییس جهاد کشاورزی گیلان از اجرای طرح جهش تولید برنج در ۱۳شهرستان گیلان خبر داد و گفت: برداشت برنج از مزارع طرح جهش تولید به اتمام رسیده و بر اساس داده‌های اولیه حدود ۱۰ درصد افزایش تولید به دست آمده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - صالح محمدی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به طرح جهش تولید برنج در اراضی شالیزاری گیلان اظهار داشت: طرح پنج ساله جهش تولید برنج در اراضی شالیزاری با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)  در سطح ۴۰۰۰ هکتار به استان گیلان ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه این طرح در ۱۳ شهرستان" لاهیجان، لنگرود، فومن، رشت و صومعه سرا، آستانه اشرفیه، تالش، انزلی، رودسر، املش، رضوانشهر، شفت و خمام " با شناسایی کشاورزان طرح اجرایی شده و به ازای هر ۱۰۰ هکتار یککارشناس ناظر با خودرو نیز جذب شد گفت: تولید و تامین نشا با بذر رسمی ارقام مختلف، بهبود مدیریت تغذیه، آموزش کشاورزان، مدیریت بهینه عوامل خسارت زای زنده برنج باتاکید بر توسعه کنترل بیولوژیک و بیمه اراضی شالیزار‌ها از پروژه‌های اجرایی طرح بوده که برنامه ریزی و اجرایی است.

محمدی تصریح کرد: پس از آغاز عملیات اجرایی طرح، طرح جهش تولید در سطح ۴۰۸۸ هکتار (۳۳۰.۸۲ هکتار پرمحصول و ۳۷۵۷.۲۸ هکتار محلی) در ۱۳ شهرستان، ۳۲ مرکز جهاد کشاورزی، ۸۱ روستا و برای ۲۵۷۷ نفر کشاورز اجرایی شد.


وی ادامه داد: ۳۷ نفر کارشناس در سطح شهرستان و ۲ نفر کارشناس ستادی مسئول نظارت و اجرای طرح را بر عهده داشتند.
وی گفت: برداشت برنج از مزارع طرح جهش تولید به اتمام رسیده و بر اساس داده‌های اولیه حدود ۱۰ درصد افزایش تولید به دست آمده که عدد قابل دفاعی محسوب می‌شود.

وی به برنامه ریزی برای اجرای کشت دوم در مزارع شالیزاری طرح در سطح ۵۰۰ هکتار برنامه ابلاغی به انجام رسیده است گفت: مزارع هدف طرح در سطح ۴۵۹ هکتار شناسایی و تا کنون ۱۲.۲۴ تن بذرعلوفه (تریتیکاله، نخود علوفه‌ای، ماشک و اسپرس) برای مزارع کشت دوم طرح جهش تولید تامین و توزیع شده و ۵ تن بذر علوفه نیز جهت توزیع در مرحله دوم برنامه ریزی شده است که ۱۵۰ هکتار را پوشش می‌دهد.

برچسب ها: برنج ، جهش تولید
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