باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه روز آتش‌نشان امروز -سه‌شنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۵- با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.

قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در این مراسم با گرامیداشت روز آتش‌نشان، آتش‌نشانان را نیرو‌هایی دانست که خدمت بی‌منت را در سخت‌ترین میدان‌های حادثه و در شرایطی که دیگران از خطر فاصله می‌گیرند، به نمایش می‌گذارند و گفت: ایثار و فداکاری از ویژگی‌های جدانشدنی این حرفه است و آتش‌نشانان برای نجات جان مردم، جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های سازمان آتش‌نشانی تهران اظهار کرد: این سازمان با ۵ هزار و ۸۰۰ آتش‌نشان، ۳۰ هزار آتش‌نشان داوطلب، حدود ۱۴۴ ایستگاه فعال و ناوگانی متشکل از یک‌هزار و ۶۰۰ خودروی سبک، سنگین و تخصصی، به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت شهروندان است.

محمدی افزود: در این دوره حدود ۴۰ بانوی آتش‌نشان جذب سازمان شده‌اند و سالانه نیز ۲۰۰ نیروی جدید به مجموعه آتش‌نشانی تهران اضافه می‌شوند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به توسعه تجهیزات این سازمان گفت: با حمایت مدیریت شهری، تاکنون بیش از ۵ هزار میلیارد تومان تجهیزات تخصصی و سنگین به سازمان آتش‌نشانی تهران اضافه شده است.

حضور آتش‌نشانی تهران در حوادث ملی

محمدی با تأکید بر اینکه مأموریت آتش‌نشانی تهران محدود به مرز‌های پایتخت نیست، اظهار کرد: آتش‌نشانی تهران همواره به‌عنوان معین و یاور شهر‌های کشور در حوادث مختلف حضور داشته و آتش‌نشانان این سازمان در سخت‌ترین مقاطع، در کنار مردم و نیرو‌های امدادی کشور بوده‌اند.

وی از حضور نیرو‌های آتش‌نشانی تهران در حوادثی همچون زلزله و سیل‌های کشور، حادثه متروپل آبادان، حادثه بندر شهید رجایی، حوادث جنگل‌ها و صنایع و همچنین حادثه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور شهید به‌عنوان بخشی از مأموریت‌های ملی این سازمان نام برد.

محمدی خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان تهران در این حوادث، در کنار سایر نیرو‌های امدادی و عملیاتی برای امدادرسانی و نجات جان مردم حضور داشته‌اند.

احداث ۵ هزار واحد مسکونی برای آتش‌نشانان

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به ضرورت توجه به رفاه و معیشت نیرو‌های این سازمان گفت: آتش‌نشانی که هنگام اعزام به عملیات دغدغه اجاره‌بها و سرپناه خانواده خود را داشته باشد، نمی‌تواند با آرامش خاطر وارد میدان حادثه شود؛ بنابراین تأمین مسکن آتش‌نشانان یکی از موضوعات مهمی است که دنبال شده است.

وی اعلام کرد: عملیات احداث ۵ هزار واحد مسکونی ویژه کارکنان سازمان آتش‌نشانی تهران در حال انجام است تا سرپناه مناسب و امنی برای آتش‌نشانان و خانواده‌های آنان فراهم شود.

پیگیری مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور

محمدی یکی از مهم‌ترین مطالبات آتش‌نشانان را بهره‌مندی کامل از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور عنوان کرد و گفت: تا زمانی که تکلیف این موضوع در لایحه ارسالی به مجلس مشخص شود، درخواست داریم امکان بهره‌مندی آتش‌نشانان از ۲۵ سال سابقه خدمت برای بازنشستگی از سال آینده فراهم شود.

لزوم تعیین تکلیف ایمنی مراکز دولتی و شهرک‌های صنعتی

وی با اشاره به وضعیت ایمنی برخی مراکز دولتی و شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ابنیه پرخطر شهر تهران متعلق به ارگان‌ها و نهاد‌های دولتی است و در مواردی تمکین لازم نسبت به الزامات ایمنی صورت نمی‌گیرد.

محمدی خواستار طرح این موضوع در هیئت دولت شد و گفت: لازم است مصوبه‌ای برای الزام بیمه اماکن در نظر گرفته شود تا موضوع ایمنی و مسئولیت‌پذیری در قبال حوادث این اماکن با جدیت بیشتری دنبال شود.

درخواست معافیت تجهیزات آتش‌نشانی از عوارض گمرکی

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران یکی دیگر از چالش‌های این سازمان و آتش‌نشانی‌های کشور را هزینه واردات و ترخیص تجهیزات تخصصی عنوان کرد و گفت: عوارض گمرکی هزینه قابل توجهی به سازمان‌های آتش‌نشانی تحمیل می‌کند و می‌تواند مانعی برای توسعه تجهیزات امدادی باشد.

وی افزود: خودرو‌ها و تجهیزات امدادی آتش‌نشانی نباید مشمول عوارض گمرکی شوند و انتظار داریم این موضوع در هیئت دولت پیگیری و برای رفع آن تصمیم لازم اتخاذ شود.

تأکید بر تجهیز خودرو‌ها به خاموش‌کننده

محمدی همچنین با اشاره به حذف خاموش‌کننده‌های آتش از برخی خودرو‌های تولید داخل و مونتاژی گفت: بیش از ۱۵ سال است که شرکت‌های خودروساز داخلی و مونتاژی، هنگام تحویل خودرو، آن را بدون خاموش‌کننده ارائه می‌کنند.

وی با بیان اینکه جاده‌های بین‌شهری از امکانات امدادی و آتش‌نشانی کافی برخوردار نیستند، اظهار کرد: در صورت وقوع حادثه در جاده‌های بین‌شهری، وجود خاموش‌کننده در خودرو می‌تواند در کنترل اولیه حریق مؤثر باشد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در پایان خواستار طرح این موضوع در هیئت دولت و الزام خودروسازان به تجهیز خودرو‌ها به خاموش‌کننده آتش شد.